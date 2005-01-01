Медведев предупредил о непростых годах для российской экономики

Взгляд
20 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 14:54  |  vz.ru
Разделы

Как удар Китая по американскому газу скажется на России

Американский газ попал в немилость КитаяФото: dorianlpg.com
Важнейший для России вопрос оказался затронут в торговом споре между Китаем и США – а именно торговля газом, в том числе сжиженным. Масштабные планы США по газовой экспансии на китайский рынок могут быть подорваны – и это будет иметь большие последствия, в том числе для нашей страны. Какие именно? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему в Приморье отменили результаты выборов

Честность выборов имеет для Владимира Путина принципиальное значение Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Отмена выборов в Приморье вызвало легкий шок у всех, наблюдающих за внутренней российской политикой. Зазвучали голоса о том, что это неожиданное и неординарное решение. На самом деле оно полностью лежит в логике действий, которые предпринимает власть все последние годы. И в этом легко убедиться, вспомнив недавние слова Владимира Путина. Подробности...
Перейти а раздел…

«Дело Деданина» способно изменить понимание самообороны в России

Евгений Деданин и налетчикиФото: sledcom.ru
Нападение на дом жителя Бугульмы Евгения Деданина вошло в историю российского права. Хозяин смертельно ранил обоих налетчиков, и прокуратура, поперек обыкновения, сочла его действия правомерными. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Бугульме и выяснил подробности резонансного дела. Оно может стать поворотной точкой для всех, кому доведется защищать себя и своих близких. Подробности...
Перейти а раздел…

Украина встала на путь тотального геноцида русского языка

Украинская интеллигенция называет русский «языком попсы и блатняка»Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Львовский областной совет принял решение о моратории на «публичное использование русскоязычного культурного продукта» на территории региона. То есть на Львовщине теперь официально нельзя петь по-русски или читать вслух русские стихи. Инициатива вызвала недоумение даже у националистов. Но удивляться тут нечему – и вот почему.  Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

Как с помощью лопаты радикально улучшить имидж России

Михаил Ковалев, политический аналитик
Представим, что в России внезапно озаботились интенсивным выращиванием лесов, чтобы охладить планету и вообще дать планете больше чистого воздуха. И именно этот благородный порыв претендует на новый позитивный имидж России. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Бабченко поставит новые рекорды подлости

Андрей Бабицкий, журналист
Вы, я думаю, уверены, что после «Зимней вишни» все возможные и невозможные высоты подлости покорились неугомонному киевскому альпинисту. А вот и нет. Некрофаг сумел-таки пополнить свою вызывающую дрожь коллекцию. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Три дальневосточных мифа, управляющие социальным поведением

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Дальний Восток – территория крайне специфичная, отказ в доверии условной «Москве» происходит тут мгновенно, как проявление герпеса у человека с ослабленным иммунитетом под дождем/сквозняком. А местная элита является носителем тех же стереотипов и мифов, что бытуют в массовом сознании региона. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
    Перейти а раздел…

    19-летняя девушка стала символом русских сварщиков

    Что киевские раскольники хотят отобрать у РПЦ

    Россия обвинила Израиль в катастрофе Ил-20 с 15 военнослужащими

      Перейти а раздел…

      Путин пострелял из снайперской винтовки

      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
      Подробности...

      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
      Подробности...

      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
      Подробности...
      Обсуждение: 28 комментариев
        Перейти а раздел…
        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
        • Разразится религиозная война

        • Будут акции протеста, но без столкновений

        • Украинские православные мирно примут происходящее

        • Никакой автокефалии не будет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:В СПЧ сообщили о нормализации ситуации в Кабардино-Балкарии после волнений
          Спутник снял результаты авианалета Израиля на СириюВ штабе Тарасенко ответили на вопрос об участии в новых выборах главы ПриморьяПорошенко пообещал избавиться от базы ЧФ в КрымуПослы Британии и Канады на Украине осудили запрет русского языка
          Симоньян рассказала, кого поцеловал Путин на женском форумеКремль обошел молчанием послание АсадаТрамп назвал самую большую ошибку СШАРоссийским водителям начнут выдавать новые номера
          Минобороны опровергло версию крушения Ил-20 из-за сбоя системы «свой-чужой»В Хорватии восхитились преображением российской армииШарий раскритиковал «подонскую власть» на УкраинеГлава МИД Австрии дала ЕС совет об отношениях с Россией

          Главная тема


          Как удар Китая по американскому газу скажется на России

          заявления бывшей модели


          Новое отравление в Солсбери могло быть инсценировкой

          «Машина времени»


          Макаревич прокомментировал запрет русского языка во Львове

          ближний восток


          Израильский эксперт раскритиковал ВВС ЦАХАЛ при катастрофе Ил-20

          юбилей Канжальской битвы


          В КБР произошли стычки между кабардинцами и балкарцами

          перемены к лучшему


          За что туристы все больше хвалят Крым

          территория ссср


          Украина встала на путь тотального геноцида русского языка

          борьба за идентичность


          Германия опять раскалывается на ГДР и ФРГ

          Вопросы геополитики


          Антон Крылов: Создать информационный паритет сложнее, чем ядерный

          Региональная идентичность


          Василий Авченко: Запретите правый руль – и получите Дальневосточную республику

          православный раскол


          Сергей Худиев: США приступили к проматыванию символического капитала

          на ваш взгляд


          Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?

          Медведев предупредил о непростых годах для российской экономики

             20 сентября 2018, 14:15
          Фото: Александр Астафьев/ТАСС
          Текст: Сергей Гурьянов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Следующие шесть лет станут непростыми для экономики России в условиях санкций, торговой войны и расширения протекционизма в мире, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

          «Все мы понимаем, что начало этого шестилетнего цикла вряд ли будет простым. Мы должны учитывать ситуацию на сырьевых и финансовых рынках, а также не в меньшей степени возможные расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления», – цитирует его РИА «Новости».

          Медведев отметил, что экономическая политика будет выстраиваться Россией так, чтобы уверенно развиваться в «не вполне благоприятных условиях» и обеспечить «устойчивое повышение уровня жизни».

          По его словам, в следующем году будет проходить период адаптации к принятым кабмином решениям.

          «Мы рассчитываем, что за этот период закончатся определенные циклы, и этот период завершится, а вот пакет структурных изменений, который мы запускаем, также как и меры по повышению деловой инвестиционной активности, смогут вывести экономику на более высокую траекторию», – сказал Медведев.

          Как ожидает Минэкономразвития, с 2021 года ежегодный рост экономики превысит 3% – в основном благодаря отраслям с хорошим импортным потенциалом, отметил Медведев, имея в виду химическую и пищевую промышленность, машиностроение. Также вклад в рост экономики внесет развитие инфраструктуры и жилищного строительства.

          «По прогнозам Минэкономразвития, будут стабильно расти и реальные доходы, инфляция в среднем должна остаться в рамках целевого показателя около 4%, ну и вполне благоприятной должна быть ситуация на рынке труда», – добавил Медведев.

          Он добавил, что Россия продолжит политику импортозамещения инвестиционных и потребительских товаров, кроме того, будут стимулироваться и наращиваться поставки отечественной продукции за рубеж.

          «В повестке дня проект основных направлений таможенного тарифного регулирования на ближайшие три года, где определены ориентиры внешней экономической деятельности. Это, во-первых, стимулирование, наращивание поставок нашей продукции за рубеж, во-вторых, поддержка несырьевого экспорта, в том числе за счет преференциальных торговых соглашений Евразийского союза. В-третьих, нужно и важно увеличивать вклад России в глобальные цепочки добавленной стоимости, особенно в приоритетных для нас отраслях промышленности», – сказал он.

          В 2019 году, по словам премьера, Россия фактически полностью восстановит финансовую защиту бюджета от внешних шоков. По его словам, финансовая защита помогла стране преодолеть кризис 2008-2009 годов, а также период 2014 года, когда «началась вторая волна кризиса и мы столкнулись с санкционным давлением».

          «Мы ожидаем, что уже к концу следующего года объем Фонда национального благосостояния вновь достигнет максимального за всю историю его существования», – сказал Медведев.

          По его словам, ФНБ вырастет за счет бюджетного правила, по которому доходы от цены нефти свыше определенного уровня направляются не на текущие траты, а в резервы.

          «Даже несмотря на достаточно высокие цены на энергоресурсы, которые мы имеем сейчас, в сравнении с тем, что было некоторое время назад, мы оставили цену отсечения на уровне 41,6 доллара за баррель нефти марки Urals», – пояснил премьер.

          Ранее максимальный уровень ФНБ составлял 5,375 триллиона рублей – эта цифра была зафиксирована 1 марта 2016 года.

          Он также назвал ключевую цель государственной денежно-кредитной политики на ближайшие годы – это сохранение инфляции на стабильно низком уровне, чему поспособствует умеренно жесткая политика Центробанка и поддержка кабмином финансово-экономической стабильности через различные инструменты.

          В начале сентября премьер Дмитрий Медведев заявил, что развитие российской экономики больше не сопровождается внешней уязвимостью, и на рынках удалось создать неплохую базу.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............