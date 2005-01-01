Медведев предупредил о непростых годах для российской экономики

Следующие шесть лет станут непростыми для экономики России в условиях санкций, торговой войны и расширения протекционизма в мире, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Все мы понимаем, что начало этого шестилетнего цикла вряд ли будет простым. Мы должны учитывать ситуацию на сырьевых и финансовых рынках, а также не в меньшей степени возможные расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления», – цитирует его РИА «Новости».

Медведев отметил, что экономическая политика будет выстраиваться Россией так, чтобы уверенно развиваться в «не вполне благоприятных условиях» и обеспечить «устойчивое повышение уровня жизни».

По его словам, в следующем году будет проходить период адаптации к принятым кабмином решениям.

«Мы рассчитываем, что за этот период закончатся определенные циклы, и этот период завершится, а вот пакет структурных изменений, который мы запускаем, также как и меры по повышению деловой инвестиционной активности, смогут вывести экономику на более высокую траекторию», – сказал Медведев.

Как ожидает Минэкономразвития, с 2021 года ежегодный рост экономики превысит 3% – в основном благодаря отраслям с хорошим импортным потенциалом, отметил Медведев, имея в виду химическую и пищевую промышленность, машиностроение. Также вклад в рост экономики внесет развитие инфраструктуры и жилищного строительства.

«По прогнозам Минэкономразвития, будут стабильно расти и реальные доходы, инфляция в среднем должна остаться в рамках целевого показателя около 4%, ну и вполне благоприятной должна быть ситуация на рынке труда», – добавил Медведев.

Он добавил, что Россия продолжит политику импортозамещения инвестиционных и потребительских товаров, кроме того, будут стимулироваться и наращиваться поставки отечественной продукции за рубеж.

«В повестке дня проект основных направлений таможенного тарифного регулирования на ближайшие три года, где определены ориентиры внешней экономической деятельности. Это, во-первых, стимулирование, наращивание поставок нашей продукции за рубеж, во-вторых, поддержка несырьевого экспорта, в том числе за счет преференциальных торговых соглашений Евразийского союза. В-третьих, нужно и важно увеличивать вклад России в глобальные цепочки добавленной стоимости, особенно в приоритетных для нас отраслях промышленности», – сказал он.

В 2019 году, по словам премьера, Россия фактически полностью восстановит финансовую защиту бюджета от внешних шоков. По его словам, финансовая защита помогла стране преодолеть кризис 2008-2009 годов, а также период 2014 года, когда «началась вторая волна кризиса и мы столкнулись с санкционным давлением».

«Мы ожидаем, что уже к концу следующего года объем Фонда национального благосостояния вновь достигнет максимального за всю историю его существования», – сказал Медведев.

По его словам, ФНБ вырастет за счет бюджетного правила, по которому доходы от цены нефти свыше определенного уровня направляются не на текущие траты, а в резервы.

«Даже несмотря на достаточно высокие цены на энергоресурсы, которые мы имеем сейчас, в сравнении с тем, что было некоторое время назад, мы оставили цену отсечения на уровне 41,6 доллара за баррель нефти марки Urals», – пояснил премьер.

Ранее максимальный уровень ФНБ составлял 5,375 триллиона рублей – эта цифра была зафиксирована 1 марта 2016 года.

Он также назвал ключевую цель государственной денежно-кредитной политики на ближайшие годы – это сохранение инфляции на стабильно низком уровне, чему поспособствует умеренно жесткая политика Центробанка и поддержка кабмином финансово-экономической стабильности через различные инструменты.

В начале сентября премьер Дмитрий Медведев заявил, что развитие российской экономики больше не сопровождается внешней уязвимостью, и на рынках удалось создать неплохую базу.