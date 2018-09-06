Медведев оценил внешнюю уязвимость экономики России

Развитие российской экономики больше не сопровождается внешней уязвимостью, вопреки негативной ситуации на рынках удалось создать неплохую базу, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

По словам премьера, за предыдущие годы удалось создать «достаточно неплохую базу для дальнейшего развития». Сделано это, подчеркнул Медведев, вопреки экономическому давлению, вопреки санкциям, вопреки кризисам, сотрясающим глобальную экономику с 2008 года, передает РИА «Новости».

Медведев отметил, что российскую экономику удалось вернуть к росту. «И хотя его темпы, скажем прямо, совсем не высоки, но все-таки развитие уже не сопровождается накоплением дисбалансов и внешней уязвимости, как прежде – в тех рамках, в которых это было», – сказал он во время выступления на Московском финансовом форуме.

Ранее американские СМИ писали о том, что Россия оказалась как никогда готова к новым санкциям, введенным Соединенными Штатами.