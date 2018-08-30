В США рассказали о небывалой готовности России к санкциям

Россия оказалась как никогда готова к новым санкциям, введенным Соединенными Штатами на этой неделе, пишет американская газета The Christian Science Monitor.

С момента введения первых ограничительных мер против России в 2014 году многое изменилось, передает ИноТВ содержание статьи американского издания.

Газета приводит мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, который отметил, что волны американских санкций «направлены против всего, что делает Россия, или предположительно делает». По его словам, если Россия захочет убедить США в необходимости снятия санкций, Москве придется полностью пересмотреть свою внешнюю политику, признать «неправоту» и «сдаться». «Наверное, это слишком большое требование от любой страны, и особенно от России», – подчеркнул Лукьянов.

Автор статьи пишет о том, что ключевым ответом Кремля на американские санкции станет экономическая «круговая оборона». В течение года Банк России избавился от значительного количества гособлигаций США стоимостью около 85 млрд долларов, а благодаря росту цен на нефть российский валютный резерв составляет «уверенные» 450 млрд долларов. Вырос и объем Фонда национального благосостояния России, который сейчас составляет 75 млрд долларов. Кроме того, уровень инфляции в стране находится на рекордно низком уровне – всего 2,5%.

Государственный бюджет России «в порядке», пишет автор, добавляя, что повышение НДС принесет ему дополнительные 50 млрд долларов в следующем году. Во многом благодаря санкциям и контрсанкциям наблюдается подъем сельского хозяйства страны. Кроме того, из опасений отключения от системы SWIFT Россия начала разработку собственной карты «Мир» (первые карты российской национальной платежной системы «Мир» выпущены 15 декабря 2015 года – прим. ВЗГЛЯД).

Россияне готовы смириться с таким положением дел в силу своего патриотизма, пишет The Christian Science Monitor. Издание приводит результаты соцопросов, согласно которым россияне поровну разделились на тех, кто полагает, что санкции наносят ущерб экономике страны, и тех, кто не видит в них вреда. При этом восемь из 10 респондентов выразили поддержку внешней политике Владимира Путина, указывает автор статьи.

«У России есть множество причин для общественных волнений, но санкции только помогают Путину. Если история нас чему-то и учит, так это тому, что россияне всегда объединятся, для того чтобы противостоять внешнему давлению», – приводит издание слова бывшего члена Общественной палаты России Сергея Маркова.

Напомним, в понедельник начали действовать антироссийские санкции, которые США ввели в связи с «делом Скрипалей». Москва намерена отреагировать на новые ограничения на основе принципа взаимности.