США ввели новые санкции против России

В понедельник начинают действовать антироссийские санкции, которые США ввели в связи с «делом Скрипалей». Ограничения запрещают предоставление Москве любой помощи, выдачу лицензий на экспорт российским госкомпаниям оружия и продукции двойного назначения, а также отказ в предоставлении кредитов.

В соответствии с санкциями должна быть прекращена любая американская помощь России по закону об иностранной помощи 1961 года.

Госдеп перестанет выдавать лицензии на экспорт российским госкомпаниям американских оружия и продукции двойного назначения, за исключением экспорта, необходимого для сотрудничества в космосе и коммерческих орбитальных запусков, а также продукции, необходимой для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Всем американским учреждениям также запрещено предоставлять «любые кредиты, кредитные гарантии и другую финансовую поддержку».

Второй, более жесткий пакет этих санкций может быть введен в ноябре: запрет в этом случае может затронуть кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.

США при этом ссылаются на свой закон 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием, передает ТАСС.

«Распоряжение вступает в силу 27 августа», – приводит РИА «Новости» текст извещения.