Лавров рассказал об ответе на новые санкции США

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28 августа, вторник  |  Последнее обновление — 09:14  |  vz.ru
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Почему Лукашенко затевает новый нефтяной конфликт с Россией

Лукашенко разжигает новый экономический спор с МосквойФото: Иван Руднев/РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко разразился недовольной тирадой в отношении России на местном телеканале. Он озвучил целую серию упреков. Чем вызваны претензии Минска к Москве на этот раз? И что на самом деле хочет белорусский лидер? Подробности...
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Европа начинает выдвигать США собственные условия

Президент Макрон выступает перед французскими дипломатамиФото: Philippe Wojazer/Reuters
Европа должна взять ответственность за свою безопасность, и значит, свой суверенитет. Заявления об этом прозвучали практически одновременно из Парижа и Берлина. Иначе говоря, две ключевые страны ЕС хотят изменить отношения всей Европы с Соединенными Штатами. Что означают эти поистине революционные заявления? Подробности...
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Какие выводы надо сделать из пожара на Ту-204 в Уфе

В самолете предусмотрена система пожаротушения двигателя, но следствию предстоит разобраться, почему она не сработалаФото: кадр из видео
Пожар двигателя пассажирского самолета Ту-204 рейса Уфа – Сочи, к счастью, не стал причиной трагедии и гибели более двухсот человек. Экипаж смог посадить самолет, полностью загруженный топливом. Что могло привести к неисправности двигателя и какие выводы нужно сделать, чтобы не допустить катастрофы в будущем? Подробности...
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Молдавия приближается к исчезновению

Современная Молдавия – это тираническая олигархия, вся власть в стране принадлежит мультимиллионеру Владимиру ПлахотнюкуФото: Bogdan Cristel/Reuters
Молдавия отмечает главный национальный праздник. В 1991 году, вскоре после путча в Москве, кишиневские власти приняли декларацию независимости, которая, как и декларации прочих республик СССР, была оперативно признана мировым сообществом. По состоянию на 2018 год видно: эксперимент под названием «государство Молдавия» близок к завершению. Подробности...
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Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину

Мотивы напавшего на полицейских мужчины остаются невыясненнымиФото: кадр из видео
В Москве продолжается расследование нападения мужчины на сотрудников полиции. В результате ответного огня преступник был ранен в спину и позже скончался в реанимации. Насколько обоснованной была реакция полицейских и почему им не удалось сразу ликвидировать нападавшего, который находился в нескольких метрах от них? Подробности...
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Каковы реальные последствия укрупнения регионов

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Депутат Гутенев разродился максимой на эту тему – что в регионе должно жить не менее двух с половиной миллионов человек, а хорошо бы было, чтобы аж пять–шесть. Потому что будет «меньше бюрократии». Мягко говоря, это не совсем так. Подробности...

Как Россия уступила Китаю и выиграла

Игорь Иваненко, политолог, историк
На Амуре Россия столкнулись с государством, которое смогло составить достойную конкуренцию русскому проникновению в Восточную Сибирь. Но, не знавшие европейского снобизма, наши предки смогли трансформировать вооруженный конфликт в выгодные экономические отношения. Подробности...

Как американская разведка осталась без «кремлевских источников»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Издание New York Times oпубликовало неожиданные откровения сотрудников ЦРУ. Раньше сообщалось, что Москва вмешалась в американские выборы 2016 года и готовится к вмешательству в выборы 2018-го. Теперь прозвучало нечто новое. Подробности...
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
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          Лавров рассказал об ответе на новые санкции США

             28 августа 2018, 07:17
          Фото: Depo Photos/Zuma/Global Look Press
          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Россия отреагирует на санкции США по «делу Скрипалей» на основе принципа взаимности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

          «Со своей стороны, продолжим действовать спокойно и прагматично, реагируя на все выпады в соответствии с принципом взаимности»,  передает РИА «Новости» слова Лаврова в интервью словацкой газете «Правда».

          Он отметил, что попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов бесперспективны.

          «При этом остаемся открытыми к выстраиванию нормальных взаимоуважительных отношений с Вашингтоном на основе реального учета интересов друг друга», – добавил Лавров.

          Глава МИД напомнил, что США ранее объявили о новых антироссийских мерах под предлогом якобы причастности России к «делу Скрипалей». По его словам, Москве сходу стали угрожать дальнейшим наращиванием давления, если Россия не убедит США в том, что больше не применяет химическое и биологическое оружие.

          «Такие требования сложно воспринимать всерьез. Они выглядят особенно странно, если учитывать, что мы, в отличие от США, свой химический арсенал полностью ликвидировали. И это подтвердила ОЗХО», – заявил Лавров.

          Он напомнил, что лидеры России и США подтвердили обоюдное стремление искать точки соприкосновения. Они заявили о востребованности российско-американского сотрудничества на конструктивной и взаимовыгодной основе в ряде сфер.

          На ваш взгляд

           
          Кто наиболее вероятный виновник отравления бывшего полковника ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля?



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          По словам Лаврова, это касается поддержания стратегической стабильности, борьбы с международным терроризмом и другими современными вызовами, урегулирования региональных кризисных ситуаций, развития двусторонних торгово-экономических связей.

          «Сейчас идет проработка конкретных шагов, которые можно было бы предпринять для налаживания эффективного взаимодействия на различных направлениях», – заявил Лавров.

          Он также отметил, что проблема заключается в том, что на отношениях Москвы и Вашингтона сильно сказывается внутриполитическая конъюнктура в США – некоторые силы в вашингтонском истеблишменте раздувают русофобскую истерию и пытаются заблокировать любые позитивные сдвиги в двусторонних отношениях.

          «Неслучайно сразу после встречи в Хельсинки Дональд Трамп попал под огонь критики оппонентов, а в конгрессе принялись готовить новые инициативы, направленные против нашей страны», – добавил Лавров.

          Глава МИД отметил также, что американская администрация, заявляющая о готовности к диалогу с Москвой, ведет себя не вполне последовательно, вводя санкции против России.

          «Несмотря на заверения американцев в готовности к диалогу, мы по-прежнему сталкиваемся с недружественными шагами, обостряющими и без того непростую ситуацию в отношениях. Так, 8 августа было объявлено о новых антироссийских мерах под предлогом нашей якобы причастности к «делу Скрипалей»,  заявил он.

          По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран.

          «Сразу хочу сказать, чтобы не было никаких сомнений: мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других государств. Это не наш метод»,

          – сказал Лавров, отметив, что это принципиально отличает Россию от ряда других стран.

          Министр напомнил о внешнем вмешательстве в события «арабской весны» и провоцирование переворота на Украине. Кроме того, отметил он, Москва фиксирует непрекращающиеся попытки повлиять на внутриполитические процессы России.

          «Так что у тех, кто нас в чем-то обвиняет, у самих, как говорится, рыльце в пушку», – добавил Лавров.

          Глава МИД России отметил, что было бы наивно полагать, что после встречи в Хельсинки между Россией и США сразу установится полное доверие.

          «Также очевидно, что негативная динамика отношений вредит обеим странам, создает дополнительные серьезные риски для всей архитектуры международной безопасности», – заявил Лавров.

          Словацкие журналисты также поинтересовались у Лаврова его мнением об «Агентстве интернет-исследований», обвиненном в попытке повлиять на выборы в США.

          «Что касается упомянутого вами петербургского «Агентства интернет-исследований», то оно оспаривает в американских судах обвинения, выдвинутые в начале года против предпринимателя Евгения Пригожина и его сотрудников», – заявил Лавров.

          По его словам, предположение о том, что «ресторатор из России, размещая какие-то посты в социальных сетях, может повлиять на выборы» в США, «выставляет на посмешище всю политическую систему США» и представляет демократию в этой стране в виде «карточного домика».

          Лавров подчеркнул, что 20 лет назад Россия инициировала обсуждение проблематики информационной безопасности под эгидой ООН и в данный момент призывает мировое сообщество принять резолюцию на предстоящей сессии ГА ООН, содержащую правила поведения стран в информационном пространстве.

          В понедельник начали действовать антироссийские санкции, которые США ввели в связи с «делом Скрипалей».


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