Лавров рассказал об ответе на новые санкции США

Россия отреагирует на санкции США по «делу Скрипалей» на основе принципа взаимности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Со своей стороны, продолжим действовать спокойно и прагматично, реагируя на все выпады в соответствии с принципом взаимности», – передает РИА «Новости» слова Лаврова в интервью словацкой газете «Правда».

Он отметил, что попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов бесперспективны.



«При этом остаемся открытыми к выстраиванию нормальных взаимоуважительных отношений с Вашингтоном на основе реального учета интересов друг друга», – добавил Лавров.

Глава МИД напомнил, что США ранее объявили о новых антироссийских мерах под предлогом якобы причастности России к «делу Скрипалей». По его словам, Москве сходу стали угрожать дальнейшим наращиванием давления, если Россия не убедит США в том, что больше не применяет химическое и биологическое оружие.



«Такие требования сложно воспринимать всерьез. Они выглядят особенно странно, если учитывать, что мы, в отличие от США, свой химический арсенал полностью ликвидировали. И это подтвердила ОЗХО», – заявил Лавров.

Он напомнил, что лидеры России и США подтвердили обоюдное стремление искать точки соприкосновения. Они заявили о востребованности российско-американского сотрудничества на конструктивной и взаимовыгодной основе в ряде сфер.



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По словам Лаврова, это касается поддержания стратегической стабильности, борьбы с международным терроризмом и другими современными вызовами, урегулирования региональных кризисных ситуаций, развития двусторонних торгово-экономических связей.



«Сейчас идет проработка конкретных шагов, которые можно было бы предпринять для налаживания эффективного взаимодействия на различных направлениях», – заявил Лавров.



Он также отметил, что проблема заключается в том, что на отношениях Москвы и Вашингтона сильно сказывается внутриполитическая конъюнктура в США – некоторые силы в вашингтонском истеблишменте раздувают русофобскую истерию и пытаются заблокировать любые позитивные сдвиги в двусторонних отношениях.



«Неслучайно сразу после встречи в Хельсинки Дональд Трамп попал под огонь критики оппонентов, а в конгрессе принялись готовить новые инициативы, направленные против нашей страны», – добавил Лавров.

Глава МИД отметил также, что американская администрация, заявляющая о готовности к диалогу с Москвой, ведет себя не вполне последовательно, вводя санкции против России.



«Несмотря на заверения американцев в готовности к диалогу, мы по-прежнему сталкиваемся с недружественными шагами, обостряющими и без того непростую ситуацию в отношениях. Так, 8 августа было объявлено о новых антироссийских мерах под предлогом нашей якобы причастности к «делу Скрипалей», – заявил он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран.

«Сразу хочу сказать, чтобы не было никаких сомнений: мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других государств. Это не наш метод»,

– сказал Лавров, отметив, что это принципиально отличает Россию от ряда других стран.

Министр напомнил о внешнем вмешательстве в события «арабской весны» и провоцирование переворота на Украине. Кроме того, отметил он, Москва фиксирует непрекращающиеся попытки повлиять на внутриполитические процессы России.



«Так что у тех, кто нас в чем-то обвиняет, у самих, как говорится, рыльце в пушку», – добавил Лавров.

Глава МИД России отметил, что было бы наивно полагать, что после встречи в Хельсинки между Россией и США сразу установится полное доверие.

«Также очевидно, что негативная динамика отношений вредит обеим странам, создает дополнительные серьезные риски для всей архитектуры международной безопасности», – заявил Лавров.

Словацкие журналисты также поинтересовались у Лаврова его мнением об «Агентстве интернет-исследований», обвиненном в попытке повлиять на выборы в США.



«Что касается упомянутого вами петербургского «Агентства интернет-исследований», то оно оспаривает в американских судах обвинения, выдвинутые в начале года против предпринимателя Евгения Пригожина и его сотрудников», – заявил Лавров.



По его словам, предположение о том, что «ресторатор из России, размещая какие-то посты в социальных сетях, может повлиять на выборы» в США, «выставляет на посмешище всю политическую систему США» и представляет демократию в этой стране в виде «карточного домика».



Лавров подчеркнул, что 20 лет назад Россия инициировала обсуждение проблематики информационной безопасности под эгидой ООН и в данный момент призывает мировое сообщество принять резолюцию на предстоящей сессии ГА ООН, содержащую правила поведения стран в информационном пространстве.

В понедельник начали действовать антироссийские санкции, которые США ввели в связи с «делом Скрипалей».