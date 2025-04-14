В Госдуму внесли законопроект о запрете коллекторов

Депутат Ярослав Нилов предложил запретить коллекторскую деятельность в России

Tекст: Денис Тельманов

В Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающий полный запрет коллекторской деятельности, сообщает ТАСС. Инициаторами документа выступили глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и его коллеги из ЛДПР. Законопроект уже представлен на рассмотрение парламентариев.



В пояснительной записке к законопроекту указано, что предлагается установить запрет на уступку кредитором прав (требований) по договору потребительского кредита третьим лицам. Также заемщики получат право в течение десяти дней после заключения договора требовать от кредитора исключения третьих лиц из процесса возврата просроченной задолженности.

Ярослав Нилов отметил, что новая инициатива нацелена на избавление заемщиков от психологического давления со стороны коллекторов. В документе подчеркивается, что принятие законопроекта существенно ограничит возможности коллекторских агентств и обеспечит более надежную защиту интересов граждан, оказавшихся в сложных финансовых ситуациях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что нужно упорядочить методы, применяемые коллекторами в своей работе.

Федеральная служба судебных приставов выявила почти 60 тыс. нарушений среди коллекторских агентств и банков, включая разглашение данных и давление на должников.

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