Сбербанк рассказал об особенностях продажи долга коллекторам

Сбербанк объяснил детали продажи долгов коллекторам

Tекст: Вера Басилая

Кузнецов отметил, что сотрудничество с коллекторами – это стандартная практика, направленная на экономическую эффективность.

«Коллекторские агентства в данном случае помогают кредиторам в дистанционных коммуникациях с клиентами», – заявил он.

По его словам, существует возможность цессии – продажи прав требований по кредитному портфелю. Однако продажа долгов коллекторам – мера, применяемая банком редко, передает РИА «Новости».

«Сбербанк продает очень маленькую часть долгов – это даже меньше 0,1% от выходящего на просрочку портфеля. Мы стараемся максимально работать с клиентами на своем уровне», – заявил он.

Он также указал, что у каждого кредитора существует своя стратегия цессионных продаж, и решения о продаже принимаются на основе оценки эффективности дальнейшего взыскания. Баланс в работе с просрочкой, по мнению Кузнецова, находится на стыке интересов клиента и банка, где важна истинная заинтересованность клиента в урегулировании.

Представитель Сбербанка подчеркнул, что основная задача банка – помочь клиенту выплатить долг и выйти из сложной ситуации.

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