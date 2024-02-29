В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.6 комментариев
В России установят для коллекторов штрафы до 2 млн руб. за навязчивость
Минюст разработал систему штрафов для коллекторов до 2 млн руб. за навязчивость
Минюст России разработал поправки в КоАП, устанавливающий штрафы за навязчивое общение взыскателей долгов с гражданами.
Для физлиц размер взыскания может составить от 50 до 500 тыс. рублей, для должностных лиц – от 100 тыс. до 1 млн или дисквалификацию на срок до одного года, для юрлиц – до 2 млн рублей, сообщают «Известия».
Отдельные штрафы предусмотрены за неисполнение решений органов исполнительной власти об ограничении способов взаимодействия с должником – от 50 до 100 тыс. рублей или дисквалификация до одного года для физлиц, для юрлиц – от 200 до 300 тыс. рублей.
«Принятие законопроекта позволит усовершенствовать механизмы защиты прав граждан от недобросовестных действий при возврате просроченной задолженности и создаст условия для административного наказания», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.