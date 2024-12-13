Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.0 комментариев
Путин подписал закон о новых штрафах для коллекторов
В России ввели новые штрафы для коллекторов, включая штрафы до 300 тыс. рублей за незаконное использование наименования «профессиональная коллекторская организация», закон подписал президент Владимир Путин.
Новый закон предполагает введение штрафов в размере до 300 тыс. рублей за незаконное использование юридическим лицом словосочетания «профессиональная коллекторская организация» в своем наименовании, передает ТАСС.
Также предусмотрены штрафы за неисполнение решения Федеральной службы судебных приставов об ограничении методов взаимодействия с должником.
Закон также уточняет существующие правонарушения. Теперь ответственность за несоблюдение требований и обязанностей по взысканию долгов будет распространяться не только на профессиональные коллекторские организации, но и на кредитные и микрофинансовые организации.
В феврале Минюст предложил повысить штрафы для взыскателей долгов за навязчивые действия в отношении граждан.