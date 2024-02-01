Против коллекторов впервые возбудили дело по новой статье УК

В Башкирии впервые возбудили дело по уголовной статье о нарушениях при сборе долгов с граждан

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Аристов, в январе возбуждено первое уголовное дело по новой статье УК, то есть начинает формироваться практика привлечения коллекторов к уголовной ответственности, передает РИА «Новости». По его словам, после появления этой нормы силовикам больше не приходится подбирать статью УК, под которую подходят нарушения со стороны коллекторских организаций.

Согласно УК, для нарушителей предусмотрен штраф 300-500 тыс. рублей или в размере дохода за период от года до трех лет, принудительные работы на срок до пяти лет, а также лишение свободы на срок до пяти лет, сопряженное с профессиональными ограничениями после отбывания срока.

Напомним, Госдума приняла в третьем чтении законопроект о лишении свободы на срок до десяти лет за применение насилия или угрозы его применения в ходе коллекторской работы.