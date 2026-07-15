Грузинская оппозиция позавидовала триллионам на восстановление Украины

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Украина скоро выиграет войну, и в течение десятилетий будут потрачены триллионы на восстановление Украины. А Грузии даже не дадут понюхать эти триллионы», – сказал радикальный оппозиционер.

По словам Гварамия, «Украина сама не сможет освоить эти триллионы, вся Европа будет привлечена к процессу (восстановления) и заработает на этом деньги, к чему Грузию не допустят».

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал это заявление «саморазоблачением».

«Вот куда хотели втянуть нас оппозиционеры. Хотели нагреть руки», – сказал он.

Глава высшего законодательного органа напомнил, что после войны-2008 года западные доноры выделили Грузии 4,5 млрд долларов на восстановление экономики и инфраструктуры.

«Это была «компенсация» за смерти и разрушения», – сказал Шалва Папуашвили.