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Грузинская оппозиция погрустила о «триллионах на восстановление Украины»
Грузинская оппозиция позавидовала триллионам на восстановление Украины
Лидер грузинской оппозиции Николоз Гварамия выразил сожаление, что его страну не допустят к «триллионам на восстановление Украины», это заявление вызвало жесткую критику правящей «Грузинской мечты», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Украина скоро выиграет войну, и в течение десятилетий будут потрачены триллионы на восстановление Украины. А Грузии даже не дадут понюхать эти триллионы», – сказал радикальный оппозиционер.
По словам Гварамия, «Украина сама не сможет освоить эти триллионы, вся Европа будет привлечена к процессу (восстановления) и заработает на этом деньги, к чему Грузию не допустят».
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал это заявление «саморазоблачением».
«Вот куда хотели втянуть нас оппозиционеры. Хотели нагреть руки», – сказал он.
Глава высшего законодательного органа напомнил, что после войны-2008 года западные доноры выделили Грузии 4,5 млрд долларов на восстановление экономики и инфраструктуры.
«Это была «компенсация» за смерти и разрушения», – сказал Шалва Папуашвили.