Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.0 комментариев
Кремль осудил намерение Латвии убрать русский язык из местных СМИ
Песков раскритиковал планы Латвии запретить русский язык в СМИ
Ненависть ко всему русскому и русскоязычному они проявляют давно, это их постоянная характеристика, что вызывает полное неприятие, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, планы Латвии исключить русскоязычный контент из латвийских средств массовой информации вызывают решительное осуждение, подобная политика ущемляет права значительной части населения страны, передает РИА «Новости».
«Это не новая политика латвийских властей. Ненависть ко всему русскому и русскоязычному они проявляют давно, это их постоянная характеристика. Здесь можно только выразить полное неприятие», – подчеркнул Песков.
Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис потребовал полностью исключить русскоязычный контент из вещания государственных СМИ.
Осенью прошлого года МИД России осудил выдворение русскоязычных жителей из балтийской республики.
Ранее Москва по дипломатическим каналам предъявила Риге досудебные претензии из-за дискриминации русского населения.