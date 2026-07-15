Кремль: Обсуждение гарантий Украине без России исключает Европу из урегулирования

Tекст: Валерия Городецкая

«Формулировать гарантии безопасности без участия России невозможно. Если действительно, действительно, это позиция европейцев убежденная, и, если они настаивают на этой позиции, это абсолютно исключает возможность участия европейских стран в процессе урегулирования», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами, передает РИА «Новости».

Комментируя недавнее заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке гарантий безопасности для Киева без участия российской стороны, Песков отметил, что подобные инициативы лишь подтверждают тупиковость выбранного европейцами курса. По его словам, такой подход не способствует конструктивному диалогу.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал обсуждение гарантий безопасности для Киева без участия Москвы.

Ранее в Кремле констатировали невозможность участия европейских государств в мирном урегулировании кризиса.

В январе глава немецкого правительства признал необходимость согласия России для развертывания многонациональных сил на украинской территории.