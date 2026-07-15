Финал «Кубка Защитников Отечества» по нардам прошел в Астрахани

Tекст: Дмитрий Зубарев

Финальный этап «Кубка Защитников Отечества» по нардам среди ветеранов СВО, боевых действий и военной службы прошел с 8 по 13 июля в Астрахани, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Организаторами выступили Государственный фонд «Защитники Отечества» и Федерация нард России при поддержке регионального правительства. Всего за победу боролись 138 ветеранов из 35 регионов страны.

Статс-секретарь – замминистра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила: «Нарды – вид спорта, который обретает все большую популярность среди ветеранов, поэтому фонд решил объединить любителей настольной игры под эгидой «Кубка Защитников Отечества». Видим, что инициатива фонда пришлась по душе нашим ребятам. Эта интеллектуальная игра дает возможность показать спортивный характер, терпение, выдержку, блестящие навыки стратегического мышления».

Участники соревновались в командном и личном зачетах. В личном зачете победу одержал Владимир Равба из Луганской народной республики, вторым стал Константин Иноземцев из Сахалинской области, третьим – Мхитар Акопян из Волгоградской области.

Командные соревнования выиграла сборная Ростовской области, второе место заняла команда Сахалинской области, третье – Хакасия.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подчеркнул, что участники турнира – это люди особой закалки, чей жизненный путь является примером служения Родине и вдохновляет новые поколения защитников Отечества.

Отборочные этапы стартовали в сентябре 2025 года и прошли во всех федеральных округах страны, объединив 310 ветеранов из 57 регионов. Председатель наблюдательного совета Федерации нард России Алексей Авсецин заявил, что «Кубок Защитников Отечества» стал символом единства, силы духа и мужества, а участие ветеранов вдохновляет не только организаторов, но и будущие поколения спортсменов.

Финал был включен в Единый календарный план Министерства спорта. Кроме турнира, для участников была подготовлена культурная и образовательная программа, а также судейский семинар, позволивший ветеранам получить новую квалификацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился организовать ежегодные соревнования «Кубок защитников Отечества».

Месяцем ранее аналогичный межрегиональный турнир для ветеранов спецоперации из Сибири завершился в Красноярске.