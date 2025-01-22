Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».5 комментариев
Верховный суд Чехии отменил оправдательный приговор учительнице, поддержавшей СВО
В Чехии Верховный суд отменил оправдательный приговор учительнице Мартине Беднаржовой, которая на уроке заявила о необходимости начала СВО и была первоначально оправдана.
Верховный суд Чехии отменил оправдательный приговор учительнице Мартины Беднаржовой, одобрившей начало специальной военной операции (СВО), передает ТАСС.
Изначально Пражский окружной суд признал учительницу невиновной. Однако теперь решение отменено, и дело будет пересмотрено. Пресс-секретарь Верховного суда Чехии Габриэла Томичкова подтвердила информацию об отмене приговора, однако не предоставила дальнейших подробностей. По данным чешских СМИ, в начале апреля 2022 года Беднаржова сделала заявление в поддержку России на одном из своих уроков, что привело к ее увольнению и судебному разбирательству. Прокуратура первоначально требовала приговорить ее к восьми месяцам условного заключения и пятилетнему запрету на педагогическую деятельность. Тем не менее, Пражский окружной суд оправдал ее, сославшись на то, что учительница лишь выражала свое мнение. Теперь дело будет направлено на повторное рассмотрение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд Чехии решил не выдавать российского гражданина Александра Франчетти украинским властям, на Украине его обвиняют в причастности к событиям 2014 года, в результате которых Крым воссоединился с Россией, а Конституционный суд Чехии не признал дискриминацией отказ владельца гостиницы «Бриони» (Brioni) в городе Острава в размещении граждан России.