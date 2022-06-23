Чехия отказалась выдавать Украине россиянина Франчетти

Суд Чехии решил не выдавать российского гражданина Александра Франчетти украинским властям, на Украине его обвиняют в причастности к событиям 2014 года, в результате которых Крым воссоединился с Россией. Об этом заявил официальный представитель Городского суда Праги Адам Венинг.

«Верховный суд в Праге не видит возможности выдать гражданина РФ Александра Франчетти Украине, так как на фоне происходящего там военного конфликта существует реальный риск нарушений его прав человека [со стороны властей этой страны]», – цитирует Венинга ТАСС.

При этом чешские власти сами могут осудить Франчетти. В отношении него в стране выдвинуты обвинения по участию в ОПГ в 2014 году.

Обвинения были выдвинуты после того, как ВС Чехии решил освободить россиянина из тюрьмы, где он находился с сентября 2021 года.

Франчетти задержали в аэропорту Праги по международному ордеру, выданному Украиной. В качестве основания для задержания указывается его причастность к событиям «Крымской весны», из-за чего Киев уже запросил Прагу о выдаче россиянина.

Россия направила запросы в Чехию для установления всех обстоятельств. Чешский суд взял под стражу Франчетти, он был переведен в пражскую тюрьму Панкрац. Там он будет ожидать решения чешских властей по вопросу об экстрадиции на Украину. Процесс, как говорят чешские юристы, может занять около года. Проводится расследование дела.

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