Россия направила Чехии запросы для установления обстоятельств задержания Франчетти

Адвокат: Тбилиси использует убийство российского сыщика в политических целях

«Я уверен: Грузия до сих пор не выдала Кочеткова в том числе по внепроцессуальным, чисто политическим мотивам: чтобы не входить в резонанс с решениями властей РФ», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Карабанов. Ранее в Грузии освободили из-под стражи уроженца Казани Ивана Кочеткова, которого СКР считает соучастником убийства следователя Евгении Шишкиной.

«Тбилиси попросту захотел насолить Москве. Думаю, такой шаг грузинской стороны должен вызвать общественно-политический резонанс, поскольку он нарушает нормы уголовно-процессуального права и международных соглашений с участием России», – заявил председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры», кандидат юридических наук Александр Карабанов – во время расследования он представлял интересы семьи погибшей Евгении Шишкиной.

Комментируя прошение Кочеткова о политическом убежище, Карабанов указал, что не видит никаких оснований признавать этого человека «политическим узником», потому что действия подозреваемого носили, на его взгляд, исключительно уголовно-правовой характер – они были направлены против представителя власти. Карабанов также резко раскритиковал решение Тбилиси отложить решение об экстрадиции Кочеткова до тех пор, пока присланные из Москвы материалы о его виновности не изучат в ЕСПЧ.

«Грузинская сторона обязана его выдать России в рамках международно-правовых конвенций и не приплетать сюда международную политически заинтересованную организацию. Судя по всему, Тбилиси пытается этим делом заработать себе несколько политических баллов на международной арене. Оставив Кочеткова у себя, Грузия распишется в своей несостоятельности в плане соблюдения международного законодательства», – возмутился адвокат.

Карабанов уверен, что Москва будет бороться за то, чтобы фигурант был выдан нашему правосудию. «Убийство следователя – это вызов всей государственной системе, и он не останется безнаказанным. В частности, наша Генпрокуратура не спустит такое поведение грузинской стороне. Одним из инструментов в такой борьбе, несомненно, станет объявление Кочеткова в розыск по линии Интерпола, если он вдруг захочет уехать из Грузии», – сказал адвокат.

Как стало известно в понедельник, россиянин Иван Кочетков, которого в нашей стране подозревают в соучастии в убийстве старшего следователя по особо важным делам МВД Евгении Шишкиной, освобожден из-под стражи по решению грузинского суда. Об этом сообщил адвокат Кочеткова Георгий Кондахишвили. «Кочетков действительно свободен уже давно. Истек максимальный срок содержания его под стражей – девять месяцев. Вместе с этим вновь повторяю, что обвинения в его адрес абсурдны», – сказал адвокат. Он добавил, что Кочетков попросил в Грузии убежище, пока этот вопрос не решен.

Ранее Московский областной суд приговорил к 14 годам колонии Абдулазиза Абдулазизова, признанного виновным в убийстве Шишкиной.

Убийство произошло 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Московской области рядом с домом Шишкиной. Спустя год СК завершил расследование дела, мотивом преступления была признана месть. Следователи считают заказчиком покушения IT-специалиста Ярослава Сумбаева.

Как следует из материалов дела, поначалу Сумбаев привлек Ивана Кочеткова лишь для поджога автомобиля Шишкиной с целью запугивания. Позднее в одном из мессенджеров Кочетков начал отправлять будущей жертве текстовые угрозы. Затем, когда Сумбаев решил организовать убийство, Кочетков был привлечен им в качестве пособника для сбора информации о жертве. Он также разработал план путей отхода исполнителя убийства с места преступления.

К тому времени Сумбаев и Кочетков уже находились в Грузии. Осенью 2019 года грузинские власти выдали Сумбаева по запросу России. Летом прошлого года Кочеткова задержали в Грузии по аналогичному запросу.

Сейчас в Грузии развернулась избирательная кампания перед назначенными на 2 октября муниципальными выборами, напомнил ранее газете ВЗГЛЯД адвокат Гела Николаишвили. «Наверно, власти не хотят спровоцировать дополнительную шумиху. Когда два года назад выдали известного хакера Сумбаева, по делу которого и задержан Кочетков, поднялся большой ропот – мол, России выдали очередную политическую «жертву», – напомнил адвокат.