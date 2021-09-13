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13 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 14:22  |  vz.ru
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Чехия может улучшить отношения с Россией за счет Украины

Прага может отказать Киеву в выдаче Франчетти в обмен на шаги России по смягчению дипломатического кризиса franchettialeksandr/Instagram
В аэропорту Праги задержан гражданин России Александр Франчетти по международному ордеру, выданному Украиной. В качестве основания для задержания указывается его причастность к событиям «Крымской весны», из-за чего Киев уже запросил Прагу о выдаче россиянина. Решится или нет Чехия выдать гражданина России Украине и как эти действия отразятся на российско-чешских отношениях? Подробности...
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    Прага может отказать Киеву в выдаче Франчетти в обмен на шаги России по смягчению дипломатического кризиса    13 сентября 2021, 13:58
    Фото: franchettialeksandr/Instagram
    Текст: Елена Лексина,
    Наталья Макарова

    В аэропорту Праги задержан гражданин России Александр Франчетти по международному ордеру, выданному Украиной. В качестве основания для задержания указывается его причастность к событиям «Крымской весны», из-за чего Киев уже запросил Прагу о выдаче россиянина. Решится или нет Чехия выдать гражданина России Украине и как эти действия отразятся на российско-чешских отношениях?

    В воскресенье в аэропорту Праги накануне был задержан гражданин России Александр Франчетти. Основанием послужил международный ордер на арест, выданный Украиной. По данным чешского издания iRozhlas, Франчетти имеет вид на жительство в Праге и работает фитнес-тренером. Источник издания в силовых структурах сообщал, что россиянин проживал в Чехии с 2000 года.

    В феврале 2014 года он прибыл в Крым, где якобы собрал разведывательную группу «Северный ветер», отмечает РБК. «Наша группа преследовала цель пресечь проникновение различных группировок на территорию Севастополя. Мы наблюдали за окрестностями, передвижением машин, необычных машин, искали укрытия», – цитировало издание iRozhlas слова Франчетти в 2019 году. Всю информацию, которую получало подразделение «Северный ветер», Франчетти, по его словам, передавал командованию ВМФ России.

    Также известно, что в момент задержания Франчетти был вместе с дочерью. По словам девушки, ее отец должен был вылететь в Москву, однако во время паспортного контроля у сотрудников аэропорта возникли вопросы к россиянину, и они забрали его в кабинет. Позже из комнаты, куда увели Франчетти, вышел мужчина и сообщил дочери активиста о задержании ее отца по причине «обвинения в терроризме на Украине», сообщает телеканал «Звезда».

    К задержанному россиянину направили сотрудника консульского отдела посольства России. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов заявил, что «задержание в аэропорту Чехии россиянина Александра Франчетти является опасным прецедентом».

    Кроме того, Украина уже запросила выдачу Франчетти Киеву. Как заявил представитель украинского МИД Олег Николенко, «задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей для привлечения Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против украинского государства».

    По мнению экспертов, своими действиями в отношении Франчетти власти Чехии подтвердили правильность включения республики в список недружественных России стран. Сам список, напомним, был утвержден правительством РФ после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Это привело к деградации российско-чешских отношений.

    «То, что Франчетти сторонник воссоединения Крыма с Россией, является преступлением лишь на Украине.

    Причем здесь Чехия – непонятно. Кроме того, Франчетти не участвовал в событиях в Донбассе. Он был сторонником «Крымской весны», дежурил на перевале, препятствуя проникновению украинских диверсантов в Крым», – рассказала глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, политолог Лариса Шеслер.

    Шеслер полагает, что «чешская сторона уже приняла решение о выдаче задержанного россиянина Украине». «В таком случае наверняка последует разрыв отношений между Москвой и Прагой, что больно ударит по экономике Чехии. А самого Франчетти, возможно, удастся включить в список для обмена удерживаемых лиц», – прогнозирует политолог.

    В то же время гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов напомнил, что «в последнее время из Праги поступило несколько заявлений, которые можно интерпретировать как нежелание Чехии идти на дальнейшую эскалацию с Россией».

    «Если это так, – рассуждает эксперт, – то выдача россиянина Украине была бы нелогичным шагом. Это спровоцирует новый виток кризиса в отношениях Праги с Москвой с негативными последствиями для Чешской Республики». При этом собеседник убежден, что Киев будет оказывать серьезное давление на Прагу. «В случае выдачи Франчетти, на Украине его ждет судебный процесс, причем Киев постарается его раздуть. В любом случае это может стать подарком для СБУ», – полагает Кортунов.

    «С другой стороны, Чехия получает прекрасный шанс улучшить отношения с Россией. Например, Прага может отказать Киеву в выдаче Франчетти в обмен на шаги России по смягчению дипломатического кризиса. При этом Москва должна обеспечить Франчетти всей необходимой юридической защитой», – говорит профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

    По мнению эксперта, в настоящее время действия Праги выглядят скорее как попытка пригласить российских дипломатов за стол переговоров и «вовлечь Москву в хоть какой-то диалог». «Но если Прага выдаст Франчетти Киеву – это вряд ли приведет к разрыву дипломатических отношений между Россией и Чехией. Наши отношения сейчас и так находятся на низком уровне, но в интересах бизнеса и других экономических вопросов сохранение отношений хотя бы в таком формате нашим странам необходимо», – резюмировал Ткаченко.

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