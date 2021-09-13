В России отреагировали на задержание Чехией участника «Крымской весны»

Задержание в аэропорту Чехии россиянина Александра Франчетти, который был одним из участников событий «Крымской весны», является опасным прецедентом, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов.

«Происходящее с Франчетти лично я связываю с резкой активизацией русофобских сил в Восточной Европе после (проведенного в Киеве форума) «Крымской платформы» и полагаю, что создан опаснейший прецедент, требующий решительной реакции наших властей», – сказал РИА «Новости» Молохов.

Если Франчетти депортируют в Киев и поместят в застенки Службы безопасности Украины, то данный факт станет не только вопиющим нарушением норм международного права, добавил Молохов. По его мнению, «отныне нет никакой гарантии, что вас не похитят на отдыхе за границей» за пост в соцсетях в поддержку российского Крыма.

«И если ранее подобные бесстыдные действия в отношении россиян могли позволить себе только американцы, то теперь нас пытаются унизить даже их сателлиты», – подчеркнул Молохов.

Также он отметил, что после задержания у Франчетти резко обострились имеющиеся хронические заболевания.

Напомним, в аэропорту Праги был задержан гражданин России Александр Франчетти, основанием послужил международный ордер на арест, выданный Украиной. К задержанному россиянину направили сотрудника консульского отдела посольства России. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания.