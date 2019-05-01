КС Чехии не счел дискриминацией отказ гостиницы размещать граждан России

Конституционный суд (КС) Чехии не признал дискриминацией отказ владельца гостиницы «Бриони» (Brioni) в городе Острава в размещении граждан России, сообщило пражское издание «Право».

КС Чехии отменил решение Верховного суда (ВС) республики, признавшего незаконным действия владельца «Бриони». Чешская торговая инспекция ранее оштрафовала отель на 50 тыс. крон (около 2 тыс. евро) «за дискриминацию потребителей по национальному признаку». ВС снизил ее до 5 тыс. крон (200 евро), а КС потребовал аннулировать, передает ТАСС.

Имеющий украинские корни владелец отеля Томаш Крчмарж пять лет назад отказал в заселении 49 спортсменам из России. При входе в здание гостиницы и на ее сайте появилось объявление: «С 24 марта 2014 года не размещаем граждан России. Причиной является аннексия Крыма». Там же содержалась оговорка, что это не распространяется на россиян, которые письменно заявят о несогласии с воссоединением полуострова с Россией.

КС Чехии счел, что владелец «Бриони» выразил свои политические взгляды якобы в корректной форме. Суд также напомнил об официальной позиции Чехии, отказывающейся признавать Крым территорией России.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос по Крыму «закрыт окончательно». Напомним, в марте 2014 года во время референдума 96,77% голосующих жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией. После этого полуостров вернулся в состав России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД