Tекст: Антон Антонов

«Местные власти организовали «бизнес» на оказании «услуг» для уклонистов и украинцев, сбежавших из подразделений ВСУ. В частности, члены семьи и помощники ректора Черниговского национального университета за взятки фиктивно оформляли людям возможность легализации в правовом пространстве Украины», – сообщил канал «Северный Ветер» в «Максе».

В регион перебрасываются подразделения «Азова» (признан террористической группировкой, запрещен в России). В обязанности украинских националистов, помимо участия в боях, включено «воспитание» отказников в частях ВСУ.

На Сумском направлении штурмовики группы войск «Север» продолжают продвижение вглубь Сумской области. Удары нанесены по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Белополья, Храповщины, Ястребиного, Большого (Великого) Прикола, Лебедево, Суходола, Кирияковщины, Житейского, Краснополья и посёлка Хотень.

В Шосткинском районе штурмовые части «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и его окрестностях. В Сумском районе они продвинулись на 19 участках до 800 м, бои продолжаются в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и рядом с соседними населенными пунктами.

В Краснопольском районе столкновения идут в лесных массивах у сел Михайловка, Майское и вдоль железнодорожных путей к районному центру, российские штурмовые группы продвинулись здесь до 200 м.

Подразделения РХБЗ группы «Север» применили тяжелые огнеметные системы по позициям ВСУ в районе села Лесное.

На Харьковском направлении «Северяне» расширяют полосу безопасности в Харьковской области и наносят удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Харькова, Терновой, Бугаевки, Избицкого, Юрченково, Волоховского, Обуховки, Хатнее, Григоровки, Воскресеновки и села Уды.

Российские штурмовые подразделения продолжают наступление в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. В социальных сетях уже появились десятки некрологов и объявлений родственников о пропавших без вести украинских военных в районе Казачьей Лопани.

На Волчанском направлении штурмовые части «Севера» продвинулись на девяти участках до 600 м, стрелковые бои идут в селах Лосевка, Украинское и в лесах Волчанского района. Подразделения РХБЗ нанесли удары тяжелыми огнеметными системами по позициям украинских пограничников в районе Малой Волчьи.

На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы ведут бои в Петро-Ивановке и окрестностях, «Северяне» продвинулись на двух участках до 500 м.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 230 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черниговской области решение командования ВСУ формировать из мобильных групп ПВО боевые подразделения для удержания позиций в приграничье спровоцировало массовый исход военнослужащих-дезертиров.

В регион для поимки беглецов из частей ВСУ и контроля за принудительной мобилизацией украинцев перебросили дополнительные подразделения военной полиции.