Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.0 комментариев
Мосгорсуд: Актеру Фоменко грозит арест за уклонение от административного штрафа
В конце июля суд рассмотрит дело актера и ведущего Николая Фоменко, которому грозит до 15 суток ареста за просроченное административное взыскание, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
«Мировой судья судебного участка № 183 района Очаково-Матвеевское города Москвы 30 июля рассмотрит дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в отношении Фоменко Николая Владимировича», – заявили представители инстанции. При этом характер изначального нарушения пока остается неизвестным, передает ТАСС.
Согласно действующему законодательству, игнорирование подобных санкций влечет за собой серьезные последствия. Нарушителю могут назначить выплату в двукратном размере от первоначальной суммы, отправить под арест на срок до 15 суток или привлечь к обязательным работам продолжительностью до 50 часов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года суд назначил Семену Слепакову (признан иноагентом в России) штраф за несвоевременную оплату административного взыскания.
В августе 2025 года мировой судья оштрафовал актера Дмитрия Дюжева за уклонение от другого наказания.
В мае того же года суд вынес постановление о новом штрафе в отношении Игоря Верника.