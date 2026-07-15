Мосгорсуд: Актеру Фоменко грозит арест за уклонение от административного штрафа

Tекст: Дарья Григоренко

«Мировой судья судебного участка № 183 района Очаково-Матвеевское города Москвы 30 июля рассмотрит дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в отношении Фоменко Николая Владимировича», – заявили представители инстанции. При этом характер изначального нарушения пока остается неизвестным, передает ТАСС.

Согласно действующему законодательству, игнорирование подобных санкций влечет за собой серьезные последствия. Нарушителю могут назначить выплату в двукратном размере от первоначальной суммы, отправить под арест на срок до 15 суток или привлечь к обязательным работам продолжительностью до 50 часов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года суд назначил Семену Слепакову (признан иноагентом в России) штраф за несвоевременную оплату административного взыскания.

В августе 2025 года мировой судья оштрафовал актера Дмитрия Дюжева за уклонение от другого наказания.

В мае того же года суд вынес постановление о новом штрафе в отношении Игоря Верника.