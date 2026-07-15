В «Единой России» заступились за обвиненную в шпионаже россиянку Новикову

Tекст: Вера Басилая

Евгений Поддубный призвал защитить россиянку Анну Новикову, обвиненную французской контрразведкой в шпионаже, следует из сообщения на сайте «Единой России».

Военкор напомнил, что в среду в Париже состоится очередное заседание суда, где будет рассмотрена мера пресечения для волонтёра.

«Анна гражданский активист и одна из основателей гуманитарной организации «SOS Donbass». Анна и ее французские коллеги (они так же арестованы) пыталась открыть глаза европецам на зверства киевского режима в Донбассе, собирала гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР, призывала европейцев обратить внимание на военные преступления киевского режима», – отметил журналист.

По словам военкора, дело имеет политическую подоплеку, однако российские дипломаты делают все возможное для освобождения активистки.

Он подчеркнул, что Новикова пострадала за свои убеждения и стремление говорить правду.

В ноябре прошлого года французские спецслужбы задержали активистов ассоциации SOS Donbass по подозрению в шпионаже.

Посольство России в Париже предложило предоставить Анне Новиковой жилье для перевода под домашний арест.

В мае парижский суд отклонил прошение о смягчении меры пресечения российской общественнице.