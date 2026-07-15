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    Чем сложен штурм последней преграды перед Краматорском
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    Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем жить в малых городах

    Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Нетаньяху пытается создать в Иране «управляемый хаос»

    Израильское правительство рассматривает управляемый хаос в регионе как оптимальную стратегию своего политического выживания. Интересы населения еврейского государства и всех остальных учитываются по остаточному принципу.

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    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американская элита поколениями поет ястребиные песни

    Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.

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    15 июля 2026, 11:43 • Новости дня

    В «Единой России» вступились за россиянку-волонтера, которую судят во Франции

    В «Единой России» заступились за обвиненную в шпионаже россиянку Новикову

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент и член генсовета «Единой России» Евгений Поддубный призвал защитить российскую активистку Анну Новикову, которую судят в Париже по обвинению в якобы шпионаже.

    Евгений Поддубный призвал защитить россиянку Анну Новикову, обвиненную французской контрразведкой в шпионаже, следует из сообщения на сайте «Единой России».

    Военкор напомнил, что в среду в Париже состоится очередное заседание суда, где будет рассмотрена мера пресечения для волонтёра.

    «Анна гражданский активист и одна из основателей гуманитарной организации «SOS Donbass». Анна и ее французские коллеги (они так же арестованы) пыталась открыть глаза европецам на зверства киевского режима в Донбассе, собирала гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР, призывала европейцев обратить внимание на военные преступления киевского режима», – отметил журналист.

    По словам военкора, дело имеет политическую подоплеку, однако российские дипломаты делают все возможное для освобождения активистки.

    Он подчеркнул, что Новикова пострадала за свои убеждения и стремление говорить правду.

    В ноябре прошлого года французские спецслужбы задержали активистов ассоциации SOS Donbass по подозрению в шпионаже.

    Посольство России в Париже предложило предоставить Анне Новиковой жилье для перевода под домашний арест.

    В мае парижский суд отклонил прошение о смягчении меры пресечения российской общественнице.

    14 июля 2026, 15:20 • Новости дня
    Поддубный: По инициативе «Единой России» создают места памяти Героев СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный совместно с секретарем генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым осмотрели сквер памяти участников СВО в Ставрополе.

    Объект благоустроен по партийной Народной программе, говорится в канале «Единой России» в Max.

    В рабочей поездке также участвовали губернатор региона Владимир Владимиров и депутат Госдумы Зураб Макиев.

    «Мы живем во время, когда личное мужество стало социальной нормой, и мы не можем позволить, чтобы Герои существовали только в телевизоре. Они являются ориентирами для жителей нашей страны и, в первую очередь, для детей. Мы должны сделать так, чтобы время героев было отражено везде», – подчеркнул журналист.

    В свою очередь Якушев обратил внимание на необходимость комплексной застройки современных микрорайонов. По его словам, помимо жилых домов нужно возводить спортивные объекты и комфортные зоны отдыха. Политик добавил, что по Народной программе в стране уже благоустроено около 120 ты. общественных пространств, а в выборе проектов приняли участие 70 млн россиян.

    В начале июля Поддубный заявил о необходимости бесшовного перехода военных специалистов на гражданские специальности.

    В мае Владимир Якушев сообщил о включении конкретных региональных инициатив в новую Народную программу партии.

    Весной секретарь Генсовета «Единой России» рассказал о благоустройстве 120 тыс. общественных пространств по всей стране.

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    13 июля 2026, 18:06 • Новости дня
    Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам в 2027-2029 годах

    Собянин: Надо перенести платежи регионов по бюджетным кредитам в 2027-2029 годах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Москвы, член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Сергей Собянин предложил отсрочить возврат бюджетных кредитов регионами. С этой инициативой он выступил во время встречи с врио губернатора Белгородской области Александром Шуваевым и врио губернатора Тверской области Виталием Королевым.

    Собянин отметил, что ранее бюджетные кредиты помогали регионам сохранять устойчивость финансовой системы и выполнять запланированные проекты, включая национальные проекты, развитие промышленности и экономики, сообщается в канале «Единой России» в Max. «Ранее Правительство с помощью бюджетных кредитов перекрывало эти проблемы для того, чтобы регионы могли стабильно выстраивать свою бюджетную политику, включая выполнение национальных проектов, инвестиционных проектов, развитие промышленности, экономики и так далее», – заявил Собянин.

    По словам мэра Москвы, сейчас вопрос возврата таких средств стал актуальным не только для субъектов, но и для федерального бюджета. В связи с этим обсуждается возможность переноса сроков выплат. «Сегодня это является проблемой и для федерального бюджета, поэтому с Правительством обсуждаем вопрос о переносе сроков возврата бюджетных кредитов, которые есть в регионах. Это в общей сумме где-то около 300 миллиардов рублей на три года», – отметил мэр.

    Собянин подчеркнул, что для реализации инициативы потребуется решение на уровне главы государства. «Конечно, необходимо будет выходить для этого решения на уровень президента. Я думаю, что этот вопрос будет в недалеком будущем обсуждаться», – сказал мэр Москвы.

    В апреле Владимир Путин согласился с инициативой «Единой России» о переносе срока погашения задолженностей по бюджетным кредитам регионами с 2026 года на более поздний срок.

    Позже Министерство финансов внесло в правительство законопроект о переносе срока погашения части задолженности на 2030 год.

    В мае премьер-министр Михаил Мишустин выступил с инициативой частичного списания долгов шести областям.

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    14 июля 2026, 19:47 • Видео
    США забирают Ормуз себе. Осилят?

    Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

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    14 июля 2026, 18:08 • Новости дня
    Французы возмутились из-за участия украинских военных в парижском параде
    Французы возмутились из-за участия украинских военных в парижском параде
    @ REUTERS/Tom Nicholson

    Tекст: Денис Тельманов

    Граждане Франции выразили массовое возмущение появлением солдат киевского режима на торжественном шествии в честь Дня взятия Бастилии.

    Жители Франции жестко отреагировали на публикацию президента Эммануэля Макрона в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает РИА «Новости». Французский лидер разместил видеокадры марша украинских подразделений на главном национальном празднике.

    «Позор – видеть, как французские вооруженные силы маршируют вместе с бандеровцами. Россия – единственный оплот против фашизма и западного упадка», – написал один из комментаторов под постом главы государства. Другие пользователи отметили недопустимость присутствия на Елисейских полях армии, симпатизирующей нацистским коллаборационистам.

    Некоторые юзеры посоветовали Макрону обратиться за медицинской помощью из-за его гордости за подобное мероприятие. Ранее лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо также называл позором участие украинских военных в торжествах 14 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал приглашение Владимира Зеленского на саммит G7 пощечиной для Франции. В начале июля политик выразил недоумение планами немецкого руководства по выделению Киеву 70 миллиардов евро.

    В прошлом году он раскритиковал подготовку украинской бригады на средства французских налогоплательщиков.

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    14 июля 2026, 19:28 • Новости дня
    Макрон призвал не допустить капитуляцию Украины перед Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен закончиться капитуляцией Киева перед Россией.

    «История нашего континента показала, какой ценой обходится капитуляция. Мы не совершим эту ошибку снова», – подчеркнул глава государства в видеообращении, опубликованном на YouTube, передает РИА «Новости».

    Политик назвал недопустимыми любые попытки договориться с Москвой, если это нарушает интересы Киева. Он также высказался за дальнейшее оказание помощи Украине.

    Ранее французский лидер рассказал о планах президента США Дональда Трампа передать украинские территории России.

    Позже Макрон констатировал отказ Вашингтона от нейтралитета по данному конфликту.

    Глава российского МИД Сергей Лавров указал на нервозность подобных заявлений президента Франции о недопустимости капитуляции Киева.

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    13 июля 2026, 22:11 • Новости дня
    Макрон объявил о вступлении Молдавии в «коалицию желающих»
    Макрон объявил о вступлении Молдавии в «коалицию желающих»
    @ Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    На встрече в Париже к так называемой коалиции желающих для поддержки Киева присоединились Молдавия и Северная Македония, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Молдавия и Северная Македония присоединились к нам», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    В понедельник участники коалиции собрались в Париже для обсуждения дальнейшей поддержки Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон по итогам заседания «коалиции желающих» в Париже объявил о передаче Киеву прав на производство крылатых ракет SCALP, зенитных ракет Aster-30 для комплексов SAMP/T и авиационных бомб AASM Hammer.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» группой подстрекателей войны.

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    14 июля 2026, 11:19 • Новости дня
    Франция дала Украине лицензию на производство зенитных ракет Aster 30
    Франция дала Украине лицензию на производство зенитных ракет Aster 30
    @ Press Service Of The President/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французские власти намерены разрешить украинским предприятиям самостоятельную сборку боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов SAMP/T, чтобы компенсировать острую нехватку средств противовоздушной обороны, пишет TWZ.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность передать технологии создания перехватчиков, передает издание TWZ.

    «Сегодня днем президент Зеленский и я согласовали дорожную карту между нашими двумя странами, реализующую то, о чем мы договорились в принципе в ноябре прошлого года относительно нашего двустороннего оборонного сотрудничества», – заявил французский лидер в Париже.

    Соглашение предусматривает выпуск ракет Aster 30, управляемых авиабомб AASM Hammer и крылатых ракет SCALP. Ожидается, что это поможет украинской армии эффективнее противостоять баллистическим угрозам на фоне истощения запасов американских комплексов Patriot.

    До конца этого года Париж планирует начать поставки модернизированных систем SAMP/T NG, а в перспективе передать 16 истребителей Rafale. Одновременно десять западных стран объявили о создании коалиции по интегрированной противоракетной обороне. Ранее украинский лидер жаловался на неспособность перехватывать баллистические цели из-за недостатка боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Киеву прав на производство зенитных ракет Aster-30.

    Девять европейских государств договорились поддержать разработку украинской системы противоракетной обороны.

    Соединенные Штаты предоставят Киеву разрешение на создание зенитных ракетных комплексов Patriot.

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    15 июля 2026, 05:25 • Новости дня
    Зеленский на параде в Париже нарушил экологические правила ЕС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Владимир Зеленский во время военного парада во французской столице нарушил новые экологические правила Евросоюза, оторвав пластиковую крышку от бутылки с водой.

    Видео с главой киевского режима, который полностью откручивает и убирает крышку от бутылки с водой, быстро стало вирусным, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел во время традиционного парада по случаю Дня взятия Бастилии в Париже. В торжественном марше по Елисейским Полям приняли участие около 6,7 тыс. военных, что стало рекордом для этого мероприятия.

    Вместе с французскими солдатами в параде участвовали 500 военнослужащих из стран «коалиции желающих», включая 25 украинцев. Зеленский прибыл во Францию для участия во встрече этой коалиции вместе с другими европейскими лидерами.

    Директива ЕС (SUPD), вступившая в силу 3 июля 2024 года, обязывает сохранять пластиковые крышки прикрепленными к бутылкам объемом до трех литров. Во Франции за нарушение этих экологических норм физическим лицам грозит административный штраф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане Франции возмутились участием украинских военных в торжественном шествии. Прибытие Владимира Зеленского на парижский саммит сопровождалось падением большой вывески. Премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал проведение совместных военных учений «коалиции желающих».

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    12 июля 2026, 19:14 • Новости дня
    Во Франции приостановили работу АЭС из-за жары

    Tекст: Денис Тельманов

    Аномальная жара во Франции привела к остановке трех ядерных реакторов и снижению мощности еще восьми для защиты местных экосистем.

    Французская энергетическая компания EDF временно прекратила эксплуатацию трех ядерных реакторов и сократила выработку энергии на восьми других объектах, передает РИА «Новости».

    Причиной таких мер стали экстремальные погодные условия, установившиеся в стране.

    «В связи с погодными условиями и в целях соблюдения постановлений о выбросах и защиты окружающей среды реакторы №2 на АЭС «Гольфеш» на берегу Гаронны, №3 на АЭС «Бюже» на берегу Роны и №2 на АЭС «Шо» на берегу Мезы остановлены», – говорится в заявлении компании.

    Снижение мощности затронуло станции «Сент-Альбан», «Блайе», «Бюже», «Шо» и «Трикастен».

    Экологическое законодательство Франции требует от энергетиков уменьшать нагрузку на АЭС при превышении температуры воды в реках допустимых значений. Это необходимо для сохранения речной флоры и фауны.

    Из-за сильного зноя вода нагрелась до критических показателей, что потребовало оперативного вмешательства.

    Европу продолжают испытывать на прочность высокие температуры. В конце июня метеорологическая служба Франции зафиксировала рекорд: наивысший уровень погодной опасности был объявлен в 72 из 96 департаментов.

    Воздух прогревался до 40 градусов, а в некоторых районах столбики термометров поднимались еще выше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, девятого июля компания EDF остановила работу реактора АЭС «Гольфеш» из-за сильного нагрева реки Гаронна.

    В конце июня экстремальные погодные условия уже приводили к отключению энергоблоков данного объекта.

    Аномальная жара спровоцировала резкий скачок смертности среди пожилых людей во Франции.

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    13 июля 2026, 21:52 • Новости дня
    Макрон заявил о передаче Киеву лицензий на производство ракет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский лидер Эммануэль Макрон по итогам заседания «Коалиции желающих» в Париже объявил о передаче Киеву прав на выпуск вооружений.

    Речь идет о производстве крылатых ракет SCALP, зенитных ракет Aster-30 для комплексов SAMP/T и авиационных бомб AASM Hammer, передает «Фонтанка».

    Кроме того, президент Франции анонсировал будущие поставки боевой авиации. Ожидается, что украинская армия получит истребители Rafale в 2028-2029 годах.

    «Эти решения стали продолжением договоренностей, которых стороны достигли 17 ноября 2025 года», – отметил глава государства.

    Осенью прошлого года лидеры двух стран подписали соглашение о военной помощи.

    Глава киевского режима сообщил о планах закупить сотню французских истребителей Rafale.

    Ранее летом прошлого года стороны договорились об усилении украинской противовоздушной обороны ракетами для систем SAMP/T.

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    13 июля 2026, 21:24 • Новости дня
    Матч Франции и Испании решили начать минутой молчания в память о теракте в Ницце

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Полуфинальная игра мирового первенства по футболу между Францией и Испанией начнется с дани памяти погибшим 10 лет назад во время трагических событий в Ницце, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Перед матчем Франция – Испания пройдёт минута молчания в память о жертвах теракта в Ницце, совершенного 14 июля 2016 года. Спасибо президенту ФИФА за то, что он откликнулся на просьбу Франции и всех французов», – заявил Макрон, передает RT.

    Встреча двух европейских команд состоится 14 июля в американском Далласе. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французские власти решили задействовать 70 тыс. силовиков для охраны порядка в день полуфинала в США.

    Накануне игры глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес раскритиковал расистские высказывания бывшего испанского премьера о французской сборной.

    Нападающий французской команды Килиан Мбаппе в ходе текущего турнира установил исторический рекорд результативности на чемпионатах мира.

    Теракт в Ницце случился 14 июля 2016 года, на День взятия Бастилии. Тогда грузовой автомобиль въехал в толпу людей.

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    14 июля 2026, 02:23 • Новости дня
    Вучич заявил о серьезном вооружении Украины европейскими странами

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны «серьезно вооружают» Украину, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    Вучич отметил, что речь идет о контрактах по истребителям Rafale, системам ПВО Freya, ракетам Aster и ЗРК SAMP/T, передает ТАСС.

    «В любом случае, украинцы серьезно вооружаются. Европа серьезно вооружает их», – подчеркнул Вучич.

    Сербский лидер находится в Париже по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Он принял участие во встрече лидеров стран Евросоюза, НАТО и так называемой коалиции желающих в Елисейском дворце.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон на пресс-конференции в Париже заявил о покупке Украиной 16 истребителей Rafale и поставке их в 2028–2029 годах.

    Французский лидер объявил о передаче Киеву лицензий на производство ракет SCALP, зенитных ракет Aster-30 для комплексов SAMP/T и авиабомб AASM Hammer.

    Еврокомиссия сообщила о совместной с Киевом работе над производством ракет-перехватчиков и других стратегических систем ПВО в рамках программы SAFE.

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    12 июля 2026, 15:46 • Новости дня
    В пригороде Парижа предотвратили вооруженное нападение на евреев

    Полиция эвакуировала жителей Сарселя из-за угрозы нападения на еврейскую общину

    Tекст: Денис Тельманов

    Французские спецслужбы обнаружили подозрительный автомобиль с оружием около ресторана и кинотеатра, что потребовало срочного вывода людей из опасной зоны.

    Инцидент произошел в субботу вечером в парижском пригороде Сарселе, передает РИА «Новости».

    Местная контрразведка выявила подозрительную машину, припаркованную рядом с местами массового скопления людей. Внутри салона оперативники нашли винтовку и пистолет.

    «В Сарселе 300 человек были эвакуированы из-за угрозы нападения на еврейское сообщество», – говорится в сообщени.

    Сейчас правоохранительные органы ведут активное расследование случившегося. Национальная антитеррористическая прокуратура пока не подтвердила свое участие в этом деле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года злоумышленник атаковал представителей еврейской общины в Лондоне.

    В апреле британская полиция задержала десятки подозреваемых после серии поджогов синагог.

    В августе 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон пообещал найти виновников поджога автомобилей перед синагогой в коммуне Ла-Гранд-Мотт.

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    13 июля 2026, 08:23 • Новости дня
    Дипломаты призвали россиян не ждать прежней безопасности за рубежом

    Посольство Франции предупредило об опасности посещения недружественных стран

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россиянам при планировании поездок за рубеж следует взвешивать риски и не рассчитывать на прежний уровень безопасности в недружественных странах, заявили в российском посольстве во Франции после взрыва в Монако.

    Гражданам при планировании заграничных путешествий необходимо учитывать текущую международную обстановку, передает РИА «Новости». В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что ситуация требует повышенной бдительности.

    «Каждый российский гражданин, который выезжает за рубеж, особенно в недружественные страны, должен взвешивать все риски», – говорится в заявлении.

    Представители миссии пояснили, что проблема касается не только физической угрозы, но также правовых и политических аспектов. Дипломаты добавили, что надеяться на сохранение прежнего комфорта в нынешних реалиях крайне опрометчиво.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор консульского департамента МИД Алексей Климов напомнил об угрозе задержаний россиян в государствах Евросоюза.

    Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека Григорий Лукьянцев предупредил о риске экстрадиции граждан в Соединенные Штаты из третьих стран.

    Внешнеполитическое ведомство посоветовало соотечественникам воздерживаться от поездок в недружественные юрисдикции.

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    14 июля 2026, 22:29 • Новости дня
    Макрон наградил Стармера орденом Почетного легиона Франции

    Tекст: Катерина Туманова

    Покидающий пост британского премьер-министра Кир Стармер стал первым действующим главой правительства страны, который удостоился ордена Почетного легиона от президента Франции.

    Президент Франции Эммануэль Макрон вручил Киру Стармеру перед его уходом с поста премьера историческую награду за его ключевую роль в создании «коалиции желающих» – группы стран под председательством Франции и Британии, которые обязались поддержать Украину – в критический для Европы момент в начале 2025 года, пишет Guardian.

    «Присуждение этой награды Стармеру подчеркивает значительный сдвиг по сравнению с более напряженными отношениями Макрона с некоторыми предыдущими премьер-министрами, поскольку французский лидер часто конфликтовал с консерваторами Терезой Мэй, Борисом Джонсоном и Лиз Трасс по вопросу Brexit», – отметила газета.

    Вручая награду, Макрон заявил, что Стармер сыграл «историческую роль» в создании группы стран, поддерживающих Украину.

    «Должен сказать, все человеческие качества, которые мы учимся ценить, остаются очень важными для всех нас. В вас мы нашли очень надежного и дружелюбного партнера», – приводит газета слова Макрона на церемонии вручения ордена Стармеру.

    Еще одним британским премьер-министром, получившим аналогичную награду, но более высокого уровня, Большой крест ордена Почетного легиона – был Уинстон Черчилль, напоминает Guardian. Он получил его в 1958 году в знак признания его лидерских качеств и тесных связей с Францией во время Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон присоединился к программе военного финансирования Украины. Премьер Польши Дональд Туск сообщил о первых учениях «коалиции желающих». Макрон 13 июля объявил о присоединении Молдавии и Северной Македонии к «коалиции желающих».


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    14 июля 2026, 19:22 • Новости дня
    Поддубный обсудил с бойцами СВО инициативы для обновления Народной программы ЕР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Герой России, член Генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Поддубный в ходе рабочей поездки в Ставрополь встретился с военнослужащими и членами их семей. Участники встречи обсудили предложения, которые жители направляют для обновления Народной программы партии, а также меры поддержки участников специальной военной операции.

    Одной из главных тем встречи стали развитие программ реабилитации бойцов, образовательные проекты для ветеранов, противодействие распространению недостоверной информации и вопросы патриотического воспитания молодежи, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Евгений Поддубный отметил, что поддержка участников СВО стала одним из основных направлений Народной программы «Единой России». По его словам, за содержательную часть этого блока отвечает ветеран СВО, Герой России Владимир Сайбель, работающий в Экспертном совете. «Уже сейчас к нам обращаются люди с проблемами, которые надо решать. Для этого есть все возможности. Если есть напор, никто не откажет», – заявил Поддубный.

    Он подчеркнул, что обновленная Народная программа будет учитывать текущие условия и ориентироваться на практическое выполнение поставленных задач. «Позиция Дмитрия Медведева и всей партии: в Народной программе должны быть только те пункты, которые имеют перспективы реализации. Это наша дорожная карта, по которой нам предстоит идти», – сказал Герой России.

    В ходе разговора также поднимались вопросы поддержки ветеранского предпринимательства. В частности, обсуждалась возможность предоставления участникам СВО доступа к земельным участкам для реализации сельскохозяйственных проектов и создания единого ресурса для предпринимателей из числа ветеранов с участием кураторов от крупного бизнеса.

    «Сейчас прорабатываются не просто гранты, а готовые технологические решения – бизнес-модели и франшизы, которые уже просчитаны. Человек хочет заниматься фермерством – вот тебе готовая модель. Всё это будет реализовано через законодательство», – рассказал Поддубный.

    Отдельное внимание участники встречи уделили вопросу снижения числа желающих поступать в военные учебные заведения. В качестве одного из решений Евгений Поддубный предложил усилить работу по наставничеству ветеранов СВО в школах.

    «Герои России уже возглавляют Юнармию, «Движение первых», центр «Воин». Это очень важно, потому что эти люди могут смотреть детям в глаза, и их будут слушать», – отметил он.

    Кроме того, Герой России сообщил о подготовке нового партийного проекта для ветеранов, заинтересованных в работе в производственной сфере. По его словам, программа «Время мастеров» позволит бывшим военнослужащим получить необходимые профессиональные компетенции.

    «Помимо президентской программы «Время героев» для управленцев в ближайшее время появится партийный проект «Время мастеров» – для ветеранов, желающих работать в производственной сфере. Это образовательная программа, которая позволит ветеранам получать компетенции. Производству сейчас очень не хватает таких людей», – пояснил Поддубный.

    Комментируя ситуацию вокруг специальной военной операции, он заявил, что противник стремится повлиять на общественное единство, однако российское общество сохраняет сплоченность перед лицом испытаний. «Противник пытается воздействовать на наше единство, но в обществе есть консолидация. Мы созидаем, а не разрушаем. Это наше моральное преимущество», – подчеркнул Евгений Поддубный.

    Ранее Поддубный заявил о необходимости адаптации ветеранов к мирной жизни.

    В мае президент Владимир Путин одобрил предложение Героя России Владимира Сайбеля по оперативному решению проблем военнослужащих.

    Осенью 2024 года глава государства присвоил военкору звание Героя Российской Федерации.

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