Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.0 комментариев
Водитель упавшего в Фонтанку Porsche приговорен к реальному сроку
В Петербурге вынесли приговор водителю Porsche, который в состоянии опьянения пробил ограждение набережной Фонтанки и упал в реку, из-за чего погибла 21-летняя пассажирка, сообщили в прокуратуре города.
Суд в Петербурге вынес приговор Даниилу Войнову, по вине которого осенью 2025 года в центре города произошло смертельное ДТП, передает ТАСС.
В результате падения автомобиля в воду погибла молодая девушка.
Мужчине назначено наказание в виде пяти с половиной лет колонии-поселения. Кроме того, его лишили водительских прав на два с половиной года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года пассажирка автомобиля Porsche Cayenne погибла после падения машины в Фонтанку.
В январе 2025 года пьяный водитель иномарки при побеге от полиции рухнул в эту же реку.
Несколько дней назад легковая машина из-за плохой видимости съехала в воду с Университетской набережной Петербурга.