Водитель упавшего в Фонтанку Porsche приговорен к реальному сроку

Tекст: Алексей Дегтярёв

Суд в Петербурге вынес приговор Даниилу Войнову, по вине которого осенью 2025 года в центре города произошло смертельное ДТП, передает ТАСС.

В результате падения автомобиля в воду погибла молодая девушка.

Мужчине назначено наказание в виде пяти с половиной лет колонии-поселения. Кроме того, его лишили водительских прав на два с половиной года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года пассажирка автомобиля Porsche Cayenne погибла после падения машины в Фонтанку.

В январе 2025 года пьяный водитель иномарки при побеге от полиции рухнул в эту же реку.

Несколько дней назад легковая машина из-за плохой видимости съехала в воду с Университетской набережной Петербурга.