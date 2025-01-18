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    Трамп взял Сталлоне и Гибсона на работу для стыдной цели
    Нанесен удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье
    Бербок покинула совещание после вето Шольца на помощь Украине
    Завершена экспертиза после смерти пресс-секретаря Shaman Коробкова-Землянского
    Российские войска освободили Петропавловку и Времевку
    Фицо: Оппозиция Словакии пообещала Зеленскому отправку войск на Украину
    При стрельбе у Верховного суда в Тегеране убиты двое судей
    Путин объяснил, почему Громыко называли «Мистер Нет»
    Генерал-майор ФРГ ометил, что запасы оружия в России увеличились
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Государству не обязательно играть в компьютерные игры

    Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-Бульвара.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Во время войны все и всегда ждут мира

    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

    23 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у словаков дух противоречия Западу

    Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.

    15 комментариев
    18 января 2025, 13:39 • Новости дня

    Уходивший от погони пьяный водитель иномарки упал в Фонтанку в Петербурге

    Tекст: Мария Иванова

    Водитель иномарки в Петербурге, уходя от погони за превышение скорости, упал в реку Фонтанку вместе с пассажирами; все трое госпитализированы, иномарку подняли из воды.

    Водитель иномарки, скрываясь от сотрудников ГАИ, вместе с двумя пассажирами упал в реку Фонтанку.

    Официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале  заявила, что автомобиль двигался с превышением скорости, и сотрудники Госавтоинспекции потребовали остановиться. Однако водитель проигнорировал требование и попытался скрыться, создавая угрозу для других участников дорожного движения.

    Полицейские, включив спецсигналы, начали преследование. На набережной Фонтанки водитель не справился с управлением, пробил ограждение и упал в реку. Двое мужчин и женщина выбрались из автомобиля самостоятельно, после чего их доставили на берег спасатели и сотрудники ДПС. Все трое были госпитализированы.

    Позже выяснилось, что 22-летний водитель находился в нетрезвом состоянии. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях, включая управление транспортным средством в состоянии опьянения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале этого года на Лужнецкой набережной в Москве погиб мужчина 1981 года рождения в результате падения автомобиля в реку, ранее сообщалось, что автомобиль пробил бетонное ограждение, когда водитель не справился с управлением.

    До этого сообщалось, что на набережной Тараса Шевченко в Москве легковой автомобиль упал в реку, повредив ограждение, экстренные службы спасли и госпитализировали двух человек.

    17 января 2025, 18:25 • Новости дня
    Эксперт объяснил признание компанией «Молдовагаз» исторического долга перед Газпромом

    Эксперт Юшков: «Молдовагаз» не всегда и не по всем вопросам занимает сторону Кишинева

    Эксперт объяснил признание компанией «Молдовагаз» исторического долга перед Газпромом
    @ Вадим Денисов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление компании «Молдовагаз» о признании долга перед Газпромом объясняется тем, что она вынуждена разрываться между российской и молдавской позициями по данному вопросу, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее в «Молдовагаз» заявили о признании исторического долга в 709 млн долларов перед Газпромом, однако власти республики долг не признают.

    «Молдовагаз» не всегда и не по всем вопросам занимает сторону Кишинева. Не стоит забывать, что контрольный пакет акций компании принадлежит Газпрому. Поэтому ее руководство вынуждено разрываться между российской и молдавской позициями», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его прогнозам, после заявления и. о. председателя правления «Молдовагаз» по поводу долга перед Газпромом стоит ожидать опровержения официального Кишинева. «Я думаю, что молдавский министр энергетики или премьер выскажутся о непонимании компанией «Молдовагаз» ситуации», – считает собеседник.

    Он напомнил, что Молдавия признает лишь 8,6 млн долларов в качестве долга за газ перед Газпромом и громогласно заявляет о готовности его выплатить. Российская компания же исходит из того, что долг Кишинева за газ составляет 709 млн долларов. «Разница позиций существенна. Говорить о том, что сейчас на фоне энергокризиса в руководстве республики изменились взгляды, не приходится», – заключил Юшков.  

    Ранее «Молдовагаз» признала исторический долг в 709 млн долларов перед Газпромом. Об этом сообщил и. о. председателя правления молдавской компании Вадим Чебан. «На данном этапе есть все документы, акты сверок, которые подтверждают историческую задолженность «Молдовагаз» перед Газпромом по правому берегу Днестра. Эта задолженность есть в бухгалтерском учете, никто ее не аннулировал. Документы подписываются», – приводит его слова «Интерфакс».

    Он отметил, что с 2014 года до нынешнего времени «Молдовагаз» не накопила долгов перед Газпромом. По его словам, нерешенные финансовые обязательства относятся еще к «периодам девяностых, нулевых годов и части в период с 2010 до 2014 года». При этом основную часть долга составляют деньги, не возвращенные Приднестровьем и «Тираспольгазом».

    Чебан полагает, что «правительство Молдавии не должно Газпрому, и не отвечает за долги «Молдовагаз», равно как и Газпром не отвечает за долги «Молдовагаз», как акционер». «Никто из акционеров не отвечает. Это общее правило для всех. Поэтому вопрос решения долгов и урегулирование долгов, общей суммы долга, должен решаться конкретно на корпоративном уровне либо между кредитором и дебитором – Газпромом и «Молдовагаз», – считает он.

    Напомним, с начала года Молдавия осталась без российского газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг Газпрому. Ранее премьер Молдавии Дорин Речан сообщил о планах национализировать активы «Молдовагаз». В экспертной среде отмечали, что такой шаг будет незаконным, ведь контрольный пакет акций компании принадлежит российской корпорации. Кроме того, это создаст целый ряд проблем для самого Кишинева.

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    17 января 2025, 19:15 • Новости дня
    Россияне и финны массово начали продавать недвижимость в Эстонии

    Россияне и финны значительно увеличили продажу недвижимости в Эстонии в 2024 году

    Россияне и финны массово начали продавать недвижимость в Эстонии
    @ AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Эстонии россияне и финны в 2024 году значительно увеличили количество сделок по продаже недвижимости, превысив число покупок в разы, что связано с диверсификацией рисков, сообщил портал телерадиовещания ERR.

    По данным Земельного департамента республики, в 2024 году число сделок по продаже недвижимости этими иностранцами в разы превысило число покупок. В столичном регионе финны совершили 55 покупок и 176 продаж, а россияне – 28 покупок и 176 продаж, сообщает «Интерфакс».

    В общей сложности в Харьюском уезде иностранцы заключили 308 сделок по покупке и рекордные 670 по продаже. Число предложений продажи недвижимости от иностранных граждан в 2024 году выросло на 15% за год.

    Исполнительный директор риэлтерской компании Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ отметил, что в 2023 году рынок в основном покидали россияне, проживающие в РФ, в связи с событиями на Украине. В прошлом году к ним присоединились также местные русские.

    По оценке Kinnisvara24, иностранцы решили продать приобретенную для инвестиций недвижимость, чтобы диверсифицировать риски.

    Ранее МИД России заявил, что Литва, Латвия и Эстония угрожают депортацией русскоязычных, усиливая русофобские настроения и затрагивая тысячи человек.

    Министерство внутренних дел Эстонии предложило запретить подачу документов для ВНЖ на русском языке и ввести новые требования к заявителям, включая знание эстонского.

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    18 января 2025, 12:00 • Видео
    Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

    Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

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    17 января 2025, 14:27 • Новости дня
    «Молдовагаз» признал долг в 709 млн долларов Газпрому за поставки газа
    «Молдовагаз» признал долг в 709 млн долларов Газпрому за поставки газа
    @ Вениамин Демидецкий/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    «Молдовагаз» признал долг перед Газпромом в 709 млн долларов, который зафиксирован в бухгалтерии, несмотря на заявления руководства Молдавии об обратном, заявил и. о. председателя правления предприятия Вадим Чебан.

    По его словам, «Газпром» имеет право требовать от Молдавии выплату долга в 709 млн долларов за поставки газа, передает ТАСС.

    Эта сумма отражена в бухгалтерских документах компании «Молдовагаз». Долг подтвержден документами и актами сверок, и никто его не аннулировал.

    Чебан также подчеркнул, что «Газпром» не настаивал на немедленной оплате, а предлагал урегулировать вопрос, например, через отсрочку платежа.

    Он напомнил, что основная часть долга сформировалась в период с 2010 по 2014 год, когда у власти в Молдавии была коалиция проевропейских партий Альянс за евроинтеграцию. Отмечается, что нынешний президент Молдавии Майя Санду и премьер Дорин Речан в те годы были в правительстве.

    Чебан также отметил, что наблюдательный совет «Молдовагаз» отказался утвердить результаты аудита, проведенного по инициативе правительства Молдавии двумя аудиторскими компаниями.

    По итогам их проверки власти Молдавии заявили, что долг составляет всего 8,6 млн долларов. Чебан подчеркнул, что ситуация требует урегулирования, а «Газпром» имеет полное право требовать полную сумму долга.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обеспечить Приднестровье газом при участии Молдавии, которая пока не выразила готовность помочь.

    Президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что Россия направит газ в регион в качестве гуманитарной помощи для преодоления энергокризиса.

    До этого сообщалось, что Украина прекратила транзит российского газа, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому, оставив 122 населенных пункта в Приднестровье без газа, что затронуло более 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.

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    18 января 2025, 10:38 • Новости дня
    Бербок покинула совещание после вето Шольца на помощь Украине
    Бербок покинула совещание после вето Шольца на помощь Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок покинула совещание после того, как канцлер Олаф Шольц наложил вето на проект выделения 3 млрд евро военной помощи Украине, пишет Bild.

    По данным издания, Шольц заблокировал выделение 3 млрд евро в качестве военной помощи Украине, данный шаг вызвал негативную реакцию со стороны Бербок.

    Как отмечает Bild, министр иностранных дел Германии промолчала. Канцлер попытался остановить министра, однако она покинула совещание на глазах других политиков и журналистов.

    Инцидент подчеркивает усиливающееся напряжение между двумя ключевыми фигурами немецкой политики.

    В течение нескольких месяцев Министерство иностранных дел и Министерство обороны Германии работали над подготовкой документов для нового пакета помощи Украине. В него планировалось включить три зенитные батареи IRIS-T, управляемые ракеты Patriot, десять колесных гаубиц и артиллерийские боеприпасы.

    Напомним, Шольц выступает против передачи Украине ракет Taurus, объясняя это стремлением Германии поддерживать Украину максимально, но с осмотрительностью, чтобы не подвергать риску европейскую безопасность.

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    17 января 2025, 20:02 • Новости дня
    NYT: США тайно инвестировали в производство дронов на Украине

    NYT сообщила о секретных инвестициях США в производство беспилотников на Украине

    NYT: США тайно инвестировали в производство дронов на Украине
    @ Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Администрация США тайно вложила крупные средства в производство дронов на Украине, что позволило Киеву начать и расширить выпуск беспилотников нового поколения, сообщила газета The New York Times со ссылкой на рассекреченный документ.

    Инвестиции позволили Киеву начать и расширить производство дронов нового поколения, а также освоить новые методы ведения боевых действий. В сентябре 2024 года США направили Украине транш в размере 1,5 млрд долларов на поддержку производства БПЛА, передает ТАСС.

    Помощь включала финансирование украинских производителей дронов, закупку деталей и отправку сотрудников американской разведки для содействия в разработке программы по беспилотникам.

    Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил: «Мы видели, как БПЛА начинали играть все более значимую роль в боевых действиях на Украине, и они будут иметь ключевое значение в будущих сражениях». По его словам, помощь началась осенью 2022 года после первой неудачной попытки наступления вооруженных сил Украины.

    Ранее финская компания Summa Defence объявила о создании завода по производству беспилотников в Финляндии, который планируется запустить в начале 2025 года для их поставок на Украину.

    Сообщалось, что Украина нарастила производство управляемых с помощью компьютера дронов, известных как «роботы-убийцы», способных противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы.

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    17 января 2025, 22:32 • Новости дня
    Путин объяснил, почему Громыко называли «Мистер Нет»

    Владимир Путин объяснил, почему главу МИД СССР Громыко называли «Мистер Нет»

    Путин объяснил, почему Громыко называли «Мистер Нет»
    @ Давид Шоломович/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На пресс-конференции с президентом Ирана президент России Владимир Путин рассказал, что министра иностранных дел СССР Андрея Громыко называли «Мистер Нет» за трудности в согласовании международных вопросов в условиях холодной войны.

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с президентом Ирана Масудом Пезешкианом вспомнил, по какой причине министра иностранных дел СССР Андрея Громыко в свое время называли «Мистер Нет». По словам Путина, это прозвище было дано Громыко за его сложность в согласовании международных вопросов, особенно в условиях холодной войны, передает РИА «Новости».

    «Когда-то, еще в Советском Союзе, нашего министра иностранных дел Громыко называли «Господин Нет», «Мистер Ноу». Почему? Потому что и тогда очень сложно было согласовывать все вопросы», – сказал Путин.

    Путин подчеркнул, что именно для этого и создавалась Организация Объединенных Наций – для поиска приемлемых решений и предотвращения реализации неприемлемых в одностороннем порядке. Президент также добавил, что для сохранения баланса сил в современных условиях необходимо опираться на Устав ООН.

    Андрей Громыко сыграл значительную роль в создании ООН, его подпись стоит под Уставом этой международной организации. В 1946 году он стал первым советским представителем при ООН и на протяжении нескольких десятилетий был активным участником международной дипломатии. В 1957 году Громыко назначили министром иностранных дел СССР, и он занимал эту должность до 1985 года, став символом советской внешней политики благодаря своим глубоким знаниям и искусству переговоров.

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    17 января 2025, 14:41 • Новости дня
    Балицкий: США признали Запорожскую АЭС российской
    Балицкий: США признали Запорожскую АЭС российской
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Введение США санкций против Запорожской атомной электростанции фактически является признанием принадлежности станции и Запорожской области к России, заявил глава региона Евгений Балицкий.

    Балицкий выразил мнение, что введение санкций США против Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) фактически официально признает ее и саму Запорожскую область частью России, передает ТАСС.

    «США расширили антироссийские санкции на ряд физлиц и организаций, в число которых попала и Запорожская атомная электростанция. С учетом того, что и МАГАТЭ упорно называет ЗАЭС украинской, США ввели антироссийские санкции против «украинской» атомной станции. Введением санкций в отношении Запорожской АЭС американское правительство фактически официально признало принадлежность и самой станции, и Запорожской области к Российской Федерации», – заявил Балицкий.

    Губернатор также отметил, что его отношение к санкциям остается неизменным. Он подчеркнул, что частота введения санкций лишь укрепляет уверенность в том, что они идут верным путем. По его словам, санкции не влияют на работу региона, строительство мирной жизни и развитие родной земли.

    Напомним, Минфин США включил Запорожскую АЭС и выставочный центр «Патриот» в санкционный список против России. Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что включение станции в санкционные списки США не повлияет на ее безопасную эксплуатацию и работу персонала.

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    17 января 2025, 18:52 • Новости дня
    Кремль опубликовал содержание Договора о всеобъемлющем партнерстве России и Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном включает обязательство не помогать агрессору, если одна из сторон подвергнется нападению.

    В третьей статье Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Россия и Иран договорились не оказывать помощь агрессору, если одна из сторон подвергнется нападению.

    Среди основных статей документа говорится, что Москва и Тегеран подтвердили стремление развивать военно-техническое сотрудничество, которое считают важной частью поддержания глобальной безопасности. Соглашение охватывает ряд сфер, таких как обмен военными и экспертными делегациями, заходы военных кораблей в порты друг друга, подготовка военных кадров и обмен курсантами и преподавателями.

    Дополнительно стороны планируют совместные морские операции по оказанию помощи и борьбе с пиратством. Также они договорились взаимодействовать в вопросах контроля над вооружениями, разоружения и обеспечения международной безопасности.

    Россия и Иран воздержатся от присоединения к санкциям третьих стран друг против друга и гарантируют неприменение односторонних мер, следует из соглашения. Они также намерены развивать независимую от третьих стран платежную инфраструктуру, переходя на расчеты в национальных валютах.

    Напомним, президенты России и Ирана подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами и охватывающий различные сферы сотрудничества. Путин назвал этот договор прорывным.

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    17 января 2025, 13:55 • Новости дня
    МВД предупредило о новой схеме кражи аккаунтов на Госуслугах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Злоумышленники начали выдавать себя за школьных преподавателей, чтобы получить доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги» под видом обновления школьных данных, сообщили в МВД.

    Эта новая мошенническая схема нацелена на кражу аккаунтов на портале «Госуслуги», злоумышленники звонят родителям, представляясь сотрудниками школы, и под предлогом обновления электронного журнала требуют данные для доступа, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Мошенники используют информацию настоящих работников образовательных учреждений, дипфэйк технологии и подменные номера телефонов для придания достоверности своим действиям. Они просят родителей предупредить детей о предстоящем звонке от школы, чтобы затем убедить ребенка передать код из СМС.

    Полученные коды используются для восстановления доступа к аккаунтам граждан на «Госуслугах». Это позволяет злоумышленникам совершать противоправные действия с учетной записью,

    Ранее МВД сообщало, что мошенники начали использовать звонки от имени операторов связи и перевыпускать абонентский номер для получения доступа к «Госуслугам».

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    18 января 2025, 11:54 • Новости дня
    Нанесен удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

    Подполье сообщило об ударе и взрывах на заводе «Мотор Сич» в Запорожье

    Нанесен удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

    Tекст: Мария Иванова

    Утром по заводу «Мотор Сич» в Запорожье был нанесен удар, который повредил цех с важным оборудованием и специалистами; также произошел второй взрыв, связанный с ошибкой украинской ПВО, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По заводу «Мотор Сич» в Запорожье был нанесен удар, сообщает  РИА «Новости».

    «Прилет в «Мотор Сич» хороший. Сообщают, что прилетело в цех с каким-то очень важным оборудованием и специалистами», – рассказал Лебедев.

    Лебедев также отметил, что был слышен второй взрыв неподалеку от завода. «Сообщают, что было два взрыва. Вот второй – криворукое украинское ПВО засадило недалеко от завода», – добавил он. Пока информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года российские войска нанесли ракетный удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где собираются и хранятся авиадвигатели и комплектующие для дронов ВСУ. Причем украинские власти скрыли реальные потери после удара российских войск по заводу, на котором производились части для дронов.

    Между тем экс-глава украинской компании «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, обвиняемый в госизмене, пережил клиническую смерть под стражей в частной клинике.

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    18 января 2025, 07:34 • Новости дня
    Завершена экспертиза после смерти пресс-секретаря Shaman Коробкова-Землянского

    Эксперты завершили экспертизу после смерти Антона Коробкова-Землянского

    Завершена экспертиза после смерти пресс-секретаря Shaman Коробкова-Землянского
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Судебно-медицинская экспертиза по делу о смерти Антона Коробкова-Землянского завершена.

    Эксперты провели судебно-медицинскую экспертизу после смерти Антона Коробкова-Землянского, бывшего пресс-секретаря певца Shaman и руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы», сообщил информированный источник РИА «Новости».

    «Экспертиза проведена», – прокомментировал собеседник агентства.

    Коробков-Землянский скончался в ноябре прошлого года в Москве в возрасте 40 лет. Его смерть стала неожиданной для многих коллег и друзей. Церемония прощания с ним прошла в закрытом формате в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.

    На церемонии присутствовали близкие, друзья и коллеги Коробкова-Землянского, в том числе певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, продюссер Игорь Матвиенко, певица Юта и блогер Татарка (Лиля Абрамова).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, смерть 40-летнего Антона Коробкова-Землянского могла быть вызвана отравлением, а детали трагедии предстоит выяснить после проведения экспертизы, которая установит точную причину смерти. На Троекуровском кладбище состоялось прощание с Антоном Коробковым-Землянским, которое посетили певец Ярослав Дронов (Shaman) и тележурналист Андрей Малахов.

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    18 января 2025, 12:43 • Новости дня
    ВС России в ответ на обстрелы ракетами ATACMS нанесли удар по КБ «Луч»
    ВС России в ответ на обстрелы ракетами ATACMS нанесли удар по КБ «Луч»

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на обстрелы американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS гражданской инфраструктуры в Белгородской области Вооруженными Силами России был нанесен групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе КБ «Луч», сообщили в Минобороны.

    Как отметили в российском оборонном ведомстве, конструкторское бюро (КБ) «Луч» осуществляет проектирование и производство управляемых ракет большой дальности «Нептун», а также снарядов к РСЗО «Ольха».

    Намеченные wели удара были достигнуты, все объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ранее сообщалось, что Минобороны пообещало ответ на атаку ATACMS по Брянской области.

    Позднее российские военные нанесли групповой удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары ракетами ATACMS и попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку».

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    17 января 2025, 21:50 • Новости дня
    Фицо: Оппозиция Словакии пообещала Зеленскому отправку войск на Украину

    Фицо: Оппозиция Словакии пообещала Зеленскому поддержку и отправку войск на Украину

    Фицо: Оппозиция Словакии пообещала Зеленскому отправку войск на Украину
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия» на встрече с Владимиром Зеленским в случае прихода к власти пообещала поддержать членство Украины в НАТО и отправить словацкие войска на ее территорию, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

    Фицо выразил возмущение по поводу позиции прозападной оппозиции страны, указывая на то, что их действия могут ставить интересы Киева выше национальных, передает ТАСС.

    Премьер отметил, что представители партии «Прогрессивная Словакия» (ПС) встречались с главой Украины Владимиром Зеленским и пообещали поддержать вступление Украины в НАТО, а также возможность отправки словацких военных на Украину.

    Он подчеркнул, что такие обещания противоречат национальным интересам Словакии и вызывают беспокойство среди населения. Фицо отметил, что «Прогрессивная Словакия» демонстрирует некритичную поддержку Украины, игнорируя последствия для собственной страны. Визит представителей оппозиции в Киев, по мнению Фицо, подтверждает их приоритеты, которые не совпадают с интересами Словакии.

    Ранее украинское агентство УНИАН сообщило о встрече Зеленского с представителями словацкой оппозиции, включая лидера партии «Прогрессивная Словакия» Михала Шимечка. В ходе этой встречи обсуждались вопросы поддержки Украины и ее интеграции в НАТО.

    Роберт Фицо объявил о возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения вопросов транзита российского газа через Украину.

    Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко сообщил о нападках после поездок в Россию и выступления в Госдуме, что привело к отмене его приглашения в Конгресс США. Данко также обвинил украинские власти в нецелевом использовании западной помощи, заявив, что выделенные деньги остаются у чиновников.

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    17 января 2025, 14:29 • Новости дня
    Путин заявил о значении нового договора с Ираном

    Путин назвал новый договор с Ираном импульсом для сотрудничества России и Ирана

    Путин заявил о значении нового договора с Ираном
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новый договор между Россией и Ираном будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран во всех сферах, включая международную повестку, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    Путин подчеркнул, что визит иранского лидера имеет особое значение, так как будет подписан большой базовый договор, который придаст импульс практическому сотрудничеству по всем направлениям, сообщает ТАСС.

    «Мне очень приятно, что эта работа завершена. Это важно, потому что это даст нам возможность придать дополнительный импульс практически по всем направлениям нашего сотрудничества», – добавил Путин.

    Россия и Иран давно работают над созданием этого документа. Путин выразил удовлетворение завершением данной работы, отметив, что это позволит укрепить двусторонние отношения и развить сотрудничество в разных сферах.

    Путин также подчеркнул важность российско-иранских консультаций по международной повестке, которые востребованы как в мире, так и на Ближнем Востоке. Он отметил, что такая координация помогает укреплять позиции обеих стран на международной арене.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Россию для встречи с Путиным, в ходе которой лидеры стран подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Президент Ирана в ходе визита в Москву возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, выразив уважение к павшим за Родину.

    Лидеры России и Ирана намерены провести совместную пресс-конференцию после переговоров в Кремле, где обсудят подписание важного договора о стратегическом партнерстве.

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    17 января 2025, 17:35 • Новости дня
    Путин назвал договор с Ираном прорывным
    Путин назвал договор с Ираном прорывным
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность нового российско-иранского договора, который направлен на усиление двустороннего сотрудничества в различных областях, включая политику и безопасность.

    Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом дал высокую оценку подписанному между двумя странами договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, передает ТАСС. Российский лидер заявил, что документ является прорывным и нацелен на улучшение отношений между Россией и Ираном.

    «Мы едины в том, чтобы не останавливаться на достигнутом и вывести отношения на качественно новый уровень. Именно в этом смысл подписанного межгосударственного договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», – подчеркнул президент. Документ, по его словам, ставит перед странами амбициозные задачи и намечает ориентиры для углубления двустороннего сотрудничества в долгосрочной перспективе.

    Путин добавил, что договор охватывает различные сферы, включая политику, безопасность, торговлю и инвестиции, а также гуманитарные области. Он отметил, что документ создает необходимые условия для стабильного и устойчивого развития как России, так и Ирана, а также всего Евразийского региона.

    Напомним, президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами, охватывающий различные сферы сотрудничества.

    Путин сообщал, что новый договор между Россией и Ираном будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран во всех сферах, включая международную повестку.

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