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Уходивший от погони пьяный водитель иномарки упал в Фонтанку в Петербурге
Водитель иномарки в Петербурге, уходя от погони за превышение скорости, упал в реку Фонтанку вместе с пассажирами; все трое госпитализированы, иномарку подняли из воды.
Водитель иномарки, скрываясь от сотрудников ГАИ, вместе с двумя пассажирами упал в реку Фонтанку.
Официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале заявила, что автомобиль двигался с превышением скорости, и сотрудники Госавтоинспекции потребовали остановиться. Однако водитель проигнорировал требование и попытался скрыться, создавая угрозу для других участников дорожного движения.
Полицейские, включив спецсигналы, начали преследование. На набережной Фонтанки водитель не справился с управлением, пробил ограждение и упал в реку. Двое мужчин и женщина выбрались из автомобиля самостоятельно, после чего их доставили на берег спасатели и сотрудники ДПС. Все трое были госпитализированы.
Позже выяснилось, что 22-летний водитель находился в нетрезвом состоянии. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях, включая управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале этого года на Лужнецкой набережной в Москве погиб мужчина 1981 года рождения в результате падения автомобиля в реку, ранее сообщалось, что автомобиль пробил бетонное ограждение, когда водитель не справился с управлением.
До этого сообщалось, что на набережной Тараса Шевченко в Москве легковой автомобиль упал в реку, повредив ограждение, экстренные службы спасли и госпитализировали двух человек.