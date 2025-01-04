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Появилось видео падения автомобиля в Москву-реку на Лужнецкой набережной
В Москве автомобиль пробил ограждение и упал в Москву-реку с набережной
На Лужнецкой набережной в Москве автомобиль упал в реку, пробив бетонное ограждение, предварительно водитель не справился с управлением, информация о пострадавших уточняется.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и спасатели. В данный момент проводится проверка на наличие пострадавших, однако информация пока уточняется, передает ТАСС.
В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что автомобиль пробил бетонное ограждение перед тем, как оказаться в воде.
Прокуратура Центрального административного округа Москвы взяла под контроль расследование обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия.
Ранее в Архангельске легковой автомобиль Renault Logan упал с Краснофлотского моста в реку Северную Двину, в результате чего погибли двое мужчин и женщина.
В Москве на набережной Тараса Шевченко легковой автомобиль упал в реку, повредив ограждение, и экстренные службы спасли двух человек.