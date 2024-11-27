Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.2 комментария
Автомобиль упал с разведенного моста в Архангельске, погибли три человека
В Архангельске легковой автомобиль Renault Logan упал с Краснофлотского моста в реку Северную Двину, в результате чего погибли двое мужчин и женщина, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Renault Logan под управлением 30-летнего жителя города на высокой скорости прорвался через ограждения, запрещающие проезд, автомобиль упал с Краснофлотского моста, который был разведен на ночь для прохождения судов, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Тело 20-летней жительницы поселка Катунино было найдено на поверхности воды и опознано родственниками. Позже из воды подняли автомобиль, в котором обнаружили тела 20-летнего сожителя погибшей и водителя.
В 2022 году в Москве на Большом Каменном мосту из-за выезда легкового автомобиля на встречную полосу произошла авария, в которой погибли два человека, еще один был госпитализирован.