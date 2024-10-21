Идея «евровыбора» после 2014 года не только утратила привлекательность, но и с грохотом провалилась в Молдавии, несмотря на адский административный ресурс, сосредоточенный в руках Санду. Однако становится понятен подход Запада к организации будущих выборов на Украине, если такие состоятся.0 комментариев
Автомобиль упал в Москву-реку, пострадали два человека
Машина упала в Москву-реку на набережной Тараса Шевченко, двоих госпитализировали
В Москве на набережной Тараса Шевченко легковой автомобиль упал в реку, повредив ограждение. Экстренные службы спасли и госпитализировали двух человек.
В Москве на набережной Тараса Шевченко произошел инцидент: легковой автомобиль упал в Москву-реку, сообщает РИА Новости. Водитель автомобиля не справился с управлением, в результате машина, повредив ограждение, оказалась в воде. Два человека были госпитализированы.
На место происшествия немедленно прибыли экстренные службы. В операции по спасению участвовали поисково-спасательные отряды и дежурная смена поисково-спасательной службы «Ленинские горы». Сотрудники службы использовали автокран для извлечения автомобиля из воды.
Пожарные и спасатели, зацепив автомобиль, подняли его из реки. Обоих пострадавших удалось спасти и доставить в медицинские учреждения Москвы для оказания необходимой помощи.
Ранее две машины столкнулись на Бережковской набережной на западе Москвы, в результате чего одна из них, автомобиль такси, упала в реку.
А в этом месяце из Москвы-реки достали автомобиль, который протаранил ограждение на набережной.