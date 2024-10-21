Автомобиль упал в Москву-реку, пострадали два человека

Машина упала в Москву-реку на набережной Тараса Шевченко, двоих госпитализировали

В Москве на набережной Тараса Шевченко произошел инцидент: легковой автомобиль упал в Москву-реку, сообщает РИА Новости. Водитель автомобиля не справился с управлением, в результате машина, повредив ограждение, оказалась в воде. Два человека были госпитализированы.

На место происшествия немедленно прибыли экстренные службы. В операции по спасению участвовали поисково-спасательные отряды и дежурная смена поисково-спасательной службы «Ленинские горы». Сотрудники службы использовали автокран для извлечения автомобиля из воды.

Пожарные и спасатели, зацепив автомобиль, подняли его из реки. Обоих пострадавших удалось спасти и доставить в медицинские учреждения Москвы для оказания необходимой помощи.

Ранее две машины столкнулись на Бережковской набережной на западе Москвы, в результате чего одна из них, автомобиль такси, упала в реку.

А в этом месяце из Москвы-реки достали автомобиль, который протаранил ограждение на набережной.



