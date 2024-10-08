Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления новых революционеров? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.5 комментариев
В Москве из воды достали пробивший ограждение набережной внедорожник
В столице из Москвы-реки достали автомобиль, протаранивший ограждение на набережной, автомобиль извлекли с помощью специальной техники.
Внедорожник снес ограждение и съехал в реку на набережной Марка Шагала, водолазы нашли машину под водой, в ней не оказалось людей, передает РИА «Новости».
Автомобиль извлекли из реки с помощью грузоподъемного крана.
В декабре 2021 года после столкновения двух автомашин на Бережковской набережной в Москве одна из них упала в реку.