Мужчина погиб после падения авто в реку на Лужнецкой набережной

Русская культура вспомнила о своей свободе, величии и праве говорить о вещах по-настоящему важных. Оказалось, что можно говорить своим голосом о собственных эмоциях, и никакой западный опыт культуры отмены вовсе не страшен.2 комментария
Русская культура вспомнила о своей свободе, величии и праве говорить о вещах по-настоящему важных. Оказалось, что можно говорить своим голосом о собственных эмоциях, и никакой западный опыт культуры отмены вовсе не страшен.2 комментария
Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придет пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.4 комментария
Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».23 комментария
Победивший украинца в рукопашной схватке российский боец впервые дал комментарий
«Когда мы на рукопашную зашли, мы оба знали, что один из нас должен по-любому умереть», – сказал Григорьев RT.
Боец пояснил, что соперник до этого убил его друга.
Также собеседник отметил, что после этого противостояния на него вышли еще шестеро украинских солдат, двух из них он устранил. Позднее Григорьев смог связаться с командованием.
Боец вспомнил последние слова, которые сказал ему украинский военнослужащий.
«В конце он сказал: «Все, давай, брат, давай, ты меня убил, отпусти»... Я его отпустил, потом он лежал и попрощался с небом... И он сказал: «Прощай». Я тоже ему в ответ сказал: «Прощай, брат», – привел он их последний разговор.
Ножевой бой произошел осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Запись боя вел украинский военный. Победителем из схватки вышел Григорьев. Его соперник попросил не добивать его и дать уйти самому.
После того, как видео распространилось в Сети, начали поступать предложения о награждении российского штурмовика.
Российские силы взяли под контроль крупнейшее на Украине Шевченковское месторождение лития
Как сообщает «Российская газета», в результате военных действий российские силы взяли под контроль Шевченковское месторождение лития на Украине, являющееся крупнейшим в стране и одним из самых богатых в Европе. Это произошло после вытеснения украинских войск из поселка Шевченко, расположенного рядом с месторождением.
Месторождение содержит 13,8 миллиона тонн литиевых руд, что делает его важным стратегическим объектом, особенно с учетом мировых тенденций к увеличению производства аккумуляторных батарей. Литий, как основной компонент этих аккумуляторов, является ключевым в «зеленой повестке» Европы и США, отмечает военный эксперт Борис Рожин.
Арнольд Ренингард, ведущий специалист комиссии по экономике и промышленности Евросоюза, подсчитал, что этих запасов хватает для удовлетворения потребностей ЕС до 2050 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Сторожевое в Донецкой народной республике (ДНР), российские войска взяли под контроль микрорайон «Северный» в Часовом Яре, а в Курахово практически вся жилая зона освобождена от украинских сил.
Захарова прокомментировала заявление Бербок о необходимости отказа России от своих военных баз в Сирии.
Бербок заявила: «России пора отказаться от своих военных баз в Сирии».
В ответ на это Захарова в своем Telegram-канале напомнила Бербок о присутствии американских военных баз на территории Германии. Она выразила недоумение, почему министр иностранных дел Германии делает такие заявления в адрес России, когда в ее собственной стране находятся военные базы США.
Захарова также задала риторический вопрос, не пора ли Анналене Бербок сделать аналогичное заявление в адрес Вашингтона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала «убрать российские военные базы» из Сирии и выразила готовность поддержать новую сирийскую администрацию в процессе политической перезагрузки. Между тем сирийские политики отказались пожимать руку Бербок во время ее визита в Дамаск, демонстрируя свое отношение к визиту.
Как сообщает издание Welt, сирийские власти отказались в рукопожатии министру иностранных дел Германии Анналене Бербок, прибывшей с необъявленным визитом в Дамаск.
Видеозапись инцидента показала, как Бербок первой подошла к делегации новой сирийской администрации, но политики вместо рукопожатия приложили руку к сердцу, передает РИА «Новости». После этого к ним подошел член немецкой делегации, и сирийцы сразу протянули ему руки.
Аналогичная ситуация повторилась на встрече с главой новой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа, который подал руку только французскому министру.
Посещение Дамаска Бербок и ее французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро демонстрировало готовность поддержать новую сирийскую администрацию в политической перезагрузке и восстановлении страны. Бербок называла себя приверженкой «феминистической внешней политики» и подчеркивала важность гендерного равенства.
Башар Асад ранее покинул пост президента Сирии, а новое правительство временно возглавил Мухаммед аль-Башир. Визит Бербок произошел на фоне масштабного наступления оппозиции на сирийскую армию в конце ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, перед визитом в Дамаск министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала убрать российские военные базы из Сирии и выразила готовность поддержать новую сирийскую администрацию в процессе политической перезагрузки.
Также сообщалось, что Федеральное ведомство Германии по вопросам миграции приостановило рассмотрение заявлений на убежище от сирийцев из-за неясной ситуации в Сирии.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как западные лидеры спровоцировали кризис демократий во всем мире.
Токаев: Участие Назарбаева в саммите СНГ способствовало кризису власти в Казахстане
Участие бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в неформальном саммите Содружества Независимых Государств в Петербурге в декабре 2021 года стало одним из факторов, предопределивших кризис власти в республике. Об этом сообщил Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Ана тілі», передает ТАСС. Токаев подчеркнул, что Назарбаев, оставаясь на посту председателя Совета безопасности после отставки, не проявлял политической деликатности. Он регулярно проводил совещания, что вызывало удивление у общественности и зарубежных дипломатов.
Токаев отметил, что заявления Назарбаева на заседании Astana Club в ноябре 2021 года, а также его участие в саммите СНГ, породили слухи о двоевластии. Президент Казахстана подчеркнул, что необходимо честно оценивать прошлое и признавать как достижения, так и упущения Назарбаева на посту президента.
Назарбаев, первый президент Казахстана, возглавлял республику с 1991 по 2019 год. В марте 2019 года он сложил полномочия президента, сохранив за собой посты главы Совета безопасности и члена Конституционного совета. После беспорядков в начале 2022 года пост председателя Совета безопасности был передан Токаеву.
Ранее в Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, находившимся в Москве, встреча носила частный характер.
Кот из ДНР сбил вражеский FPV-дрон лапой, отправив его в столб
Кот из ДНР стал героем интернета, сбив FPV-дрон лапой. В результате дрон врезался в столб и упал, что стало причиной многочисленных обсуждений в социальных сетях.
Олег Царев, бывший депутат Рады, отметил в своем Telegram-канале: «Наш кот. Правильный». Где конкретно снято видео, не уточняется, однако отмечается, что кот сбил украинский беспилотник.
В других каналах отмечается, что случай произошел в ДНР.
В ночь на 4 января силы ПВО России сбили 16 украинских дронов над различными регионами России, включая Брянскую и Смоленскую области.
Маск обвинил британского премьера Сармера в соучастии в сексуальных преступлениях в Британии
Маск сделал резонансное заявление о британском премьер-министре Кире Стармере, сообщает ТАСС.
По его мнению, Стармер должен уйти в отставку и предстать перед судом за соучастие в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних девочек на севере Англии. Маск отмечает, что Стармер несет ответственность за игнорирование этих преступлений, поскольку возглавлял Королевскую прокурорскую службу в период с 2008 по 2013 год.
Скандал вокруг сексуальных преступлений в Великобритании стал предметом пристального внимания, особенно после расследований в таких городах, как Олдем, Ротерем и Телфорд. В течение десятилетий эти преступления оставались незамеченными и начали обнародоваться лишь с 2012 года. Стармер ранее признавал, что сотрудники правоохранительных органов иногда избегали привлекать представителей этнических меньшинств из-за опасений обвинений в расизме.
Министр здравоохранения Британии Уэз Стритинг прокомментировал заявление Маска, отметив, что некоторые его утверждения могут быть основаны на ложной информации. Стритинг выразил готовность сотрудничать с Маском, если тот захочет внести вклад в решение проблемы. Между тем, в июле 2024 года городской совет Олдема призвал МВД начать национальное расследование, однако это предложение было отклонено.
Консервативные издания обвиняют правительство лейбористов в попытках скрыть масштабы скандала. Лидер Консервативной партии Кеми Бэйднок и представитель партии Reform UK Найджел Фараж также подвергли критике Стармера. Фараж отметил, что и консервативное правительство, руководившее страной до июля 2024 года, также не смогло защитить жертв
По данным Би-би-си, только в Ротереме и Телфорде в период с конца 80-х годов ХХ века пострадали около 2,4 тыс. детей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американский бизнесмен Илон Маск резко отреагировал на слова главы британского кабмина Кира Стармера, поддерживавшего мусульманскую общину страны.
Маск в первый день нового года также высказался в поддержку британской партии Reform UK, назвав ее «единственной надеждой», и призвал избирателей отдать свои голоса за эту политическую силу.
Маск отметил, что в его спальне в стену вмонтирован траншейный нож 1917 года выпуска.
«Более полезен, чем пистолет, в ближнем бою», – заявил миллиардер, передает Ura.Ru.
Видео с якутским штурмовиком стало вирусным в Сети, вызывая обсуждения о тактиках и навыках, применяемых в конфликте на Украине. Видеоматериал показывает, как Григорьев, используя традиционный якутский нож, одерживает верх над украинским солдатом.
Ранее военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Андрей Григорьев, победивший в рукопашной схватке украинского бойца, рассказал о бое, который произошел осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Победителем в том бою оказался российский штурмовик, его соперник попросил не добивать его и дать уйти самому.
Король Дании распорядился убрать три короны с герба страны
Королевский герб Дании претерпел изменения: с него убрали три короны, которые находились на нем со времен Кальмарской унии XIV века, сообщает News Oresund. Это решение связано с восшествием на престол короля Фредерика X в январе 2024 года.
Три короны долгое время были предметом споров с Швецией, так как их изображение трактовалось как претензия на шведский престол, отмечает ТАСС.
Обновление герба включало не только удаление корон, но и изменения в дизайне щита. Теперь гербы регионов Гренландии и Фарерских островов увеличены и занимают второе и третье поля соответственно. Символы Дании и Южной Ютландии размещены на первом и четвертом полях. Ранее изображение третьего поля объединяло три короны с гербами Фарер и Гренландии.
Исторически три короны ассоциировались с Кальмарской унией, созданной в 1397 году под властью датских королей. Несмотря на распад унии в 1523 году, Дания продолжала использовать короны как символ, что стало одной из причин Северной Семилетней войны. Однако после Кнередского мира 1613 года Дания и Швеция договорились использовать этот символ без территориальных претензий друг к другу.
Королевский герб является не только символом монарха, но и государства, используется в официальных документах и печатях.
Новый дизайн герба создал художник по гербам Ронни Сков Андерсен, учитывая современные нужды и исторические аспекты.
В конце прошлого года премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала граждан запасаться продуктами и вещами первой необходимости на случай кризисных ситуаций.
Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков высмеял Фредериксен за этот призыв, предложив запастись консервами.
В Белоруссии с 11 января запретили ввоз и продажу гречки «Фермер»
В Белоруссии запретили гречневую крупу «Фермер» высшего сорта, произведенную в России, сообщает ТАСС. Информация об этом появилась в реестре опасной продукции Госстандарта республики.
Причиной стало превышение допустимого времени варки, что делает продукт несоответствующим требованиям технических регламентов Таможенного союза.
Согласно реестру опасной продукции Госстандарта Белоруссии, показатель «развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела» составил 29 минут вместо положенных 25 минут. Это означает, что продукция не может быть идентифицирована как та, за которую выдается, несмотря на соответствие внешнему виду и отдельным свойствам.
Запрет касается гречки производства компании ООО «Дары полей», выпущенной в Барнауле Алтайского края. Ограничение вступит в силу 11 января, запрещая ввоз и обращение этой продукции на территории республики.
Ранее по аналогичной причине под запрет попала гречневая крупа компании ООО «Вега-инжиниринг», также производимая в Барнауле.
Кроме того в прошлом году в Белоруссии была запрещена продажа четырех видов пакетированного чая Greenfield и Tess, производимого в России, такое постановление подписал замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Белоруссии Александр Тарасенко, однако позже Белоруссия отменила запрет.
Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур расплакался в ходе экстренного заседания Совета Безопасности, посвященного ситуации в Газе, передает РИА «Новости». Эмоции Мансура нахлынули, когда он рассказывал историю палестинского доктора, убитого в ходе израильского удара.
В своей речи Мансур упомянул Махмуда Абу Нуджайлу, который погиб в результате атаки на больницу Эль-Ауда. Доктор оставил на доске для планирования операций послание: «Тот, кто останется до конца, расскажет нашу историю. Мы сделали все, что могли. Помните о нас. Помните о нас». Эти слова, переданные на заседании, вызвали у Мансура слезы.
После этого, собравшись с силами, представитель Палестины продолжил свое выступление, акцентируя внимание на тяжелой ситуации в регионе и необходимости международного вмешательства для прекращения насилия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Минздрава Палестины сообщила о разрушении основных больниц в секторе Газа. Пять пациентов обесточенной больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа умерли в реанимации из-за нехватки кислорода. Группу «Врачей без границ» атаковали возле больницы «Аш-Шифа» в Газе.
Местонахождение премьера Словакии Фицо раскрыли по видео из отеля во Вьетнаме
Последние две недели информация о его местонахождении отсутствовала. Единственное, что было известно, это его поездка в Москву в декабре. С тех пор он появлялся лишь в видеообращениях в социальных сетях, что породило множество вопросов о его пребывании, передает РБК.
В последнем видео, опубликованном в четверг, Фицо обвинил Украину в саботаже из-за отказа продлить контракт на транзит российского газа. Запись была сделана на фоне золотых штор, стола и старинного телефона, что помогло одному из читателей узнать интерьер номера отеля Capella Hanoi.
Стоимость ночи в люксе Grand Opera Madam Butterfly превышает 6000 евро. Редакция Dennik N пыталась связаться с Фицо через стойку ресепшен отеля, но звонок в номер остался без ответа. Администратор отеля подтвердил, что в данный момент гостя в номере нет. Аппарат правительства Словакии отказался комментировать местонахождение премьера.
В декабре Фицо посетил Москву для обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным вопросов транзита газа через Украину.
Также он выразил благодарность Путину на русском языке перед началом переговоров в Кремле.
Между тем советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко нахамил в ответ на визит Фицо, заявив, что такие контакты «лишь создают иллюзию дружбы и поддержки».
Пленный польский наемник сообщил о наемниках из США, Германии, Колумбии и других стран в ВСУ
По его словам, среди его товарищей по оружию были представители из США, Великобритании, Германии, Латвии, Колумбии, Бразилии, Хорватии и Тайваня, сообщает РИА «Новости».
«Больше всего людей из Колумбии, из Бразилии. А кроме того, когда я служил, были солдаты из Соединенных Штатов, из Хорватии и Германии, я видел парня из Норвегии, из Латвии. Из Англии был один. И из Тайваня. Со мной служили солдаты из Тайваня», – сказал пленный.
Он также отметил, что в его группе командиром был хорват, а среди его соратников значились поляк, два немца, два американца и трое из Тайваня. Пленный подчеркнул, что иностранный легион в Украине можно назвать «сборной со всего мира».
Наемника из Польши, участвовавшего в боях на стороне украинских боевиков, пленили бойцы Добровольческого корпуса Вооруженных сил России. Он добавил, что, кроме перечисленных, встречал норвежца, латыша, грузина и медика из Польши.
Ранее пленный поляк рассказал о вербовке иностранцев на Украине через сайт.
Бойцы Добровольческого корпуса взяли в плен гражданина Польши, сражавшегося за Киев на территории ДНР.
Украинский пленный рассказал о брошенном на «мясной штурм» на Курском направлении подразделении
Исинбаев отметил, что им сообщили о необходимости заменить людей на позициях, а затем неожиданно приказали атаковать, в том числе с применением гранат, передает РИА «Новости».
«Нас отправили поменять людей на позиции. Сказали, подойдете к блиндажу, киньте туда гранату. Я не понял вообще, зачем так делать? Это первый мой выход, и нас кинули», – поделился Исинбаев.
Он также рассказал, что родился в России, но переехал в Одессу, где ему пришлось воевать за Украину. Исинбаев признался, что не смог освоить украинский язык, из-за чего возникали проблемы в общении с сослуживцами.
Ранее пленный польский наемник рассказал, что в так называемом иностранном легионе принимают участие наемники из множества стран. Сообщалось, что вооруженные силы Украины из-за нехватки живой силы набирают в свои ряды всех иностранцев без разбора, используя созданный для вербовки сайт.
Также украинские военные выразили опасения о снижении морального духа и возможном прекращении помощи США в случае изменений в политической обстановке.
Японский министр раскритиковал блокировку Байденом сделки Nippon Steel и U.S. Steel
Решение президента США Джо Байдена заблокировать сделку по приобретению японской компанией Nippon Steel американской сталелитейной компании U.S. Steel вызвало недоумение в Японии, передает ТАСС.
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ёдзи Муто заявил, что это решение трудно для понимания и заслуживает сожаления. Такая реакция связана с тем, что Nippon Steel предлагала условия, которые фактически давали американским властям возможность контролировать производственные мощности компании в США.
Администрация Байдена объяснила блокировку сделки соображениями национальной безопасности. Пресс-служба Белого дома отметила, что эксперты считают, что приобретение U. S. Steel японской компанией могло бы привести к иностранному контролю над одной из крупнейших американских сталелитейных компаний, что создало бы угрозу для национальной безопасности и ключевых цепочек поставок. В этой связи Байден решил наложить запрет на сделку, несмотря на предложение Nippon Steel гарантировать, что ключевые посты в U.S. Steel займут американские граждане.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что Nippon Steel сделала новое предложение администрации Байдена, в котором предоставлялась возможность запрещать любые сокращения производственных мощностей в США. Однако, несмотря на это предложение, администрация Байдена придерживалась своей позиции, выразив озабоченность по поводу возможного сокращения выпуска стали, что может повлиять на национальную безопасность. Nippon Steel изначально объявила о намерении приобрести U.S. Steel в декабре 2023 года и планировала закрыть сделку в третьем или четвертом квартале 2024 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшая сталелитейная компания Японии Nippon Steel предложила приобрести американскую компанию U.S. Steel за 14,1 млрд долларов, но президент США Джо Байден остановил сделку, назвав ее угрозой национальной безопасности.