Пьяный мужчина напал на врачей скорой в Подмосковье

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел, когда медицинские работники приехали по вызову к 80-летней пациентке в одно из садовых товариществ, указала Петрова, передает ТАСС.

На месте врачей встретил 44-летний родственник пенсионерки, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

«Мужчина нецензурно высказывался в адрес врачей, угрожал предметом, конструктивно схожим с пистолетом. Сотрудниками полиции правонарушитель был задержан и доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства, оружие изъято», – добавила представитель МВД.

Позднее баллистическая экспертиза подтвердила, что изъятый предмет является пневматическим пистолетом промышленного производства. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения нетрезвой женщины на фельдшера в Петербурге.

В апреле агрессивный пациент угрожал сотруднице скорой помощи пневматическим пистолетом.

В январе пьяный житель Ленинградской области обстрелял машину медиков из охотничьего ружья.