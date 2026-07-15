Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.0 комментариев
Пьяный мужчина напал на врачей скорой в Подмосковье
В городе Талдом в Московской области правоохранители задержали нетрезвого местного жителя, который встретил прибывшую на вызов бригаду скорой помощи с пневматическим пистолетом, сообщила глава управления информации и общественных связей ГУ МВД региона Татьяна Петрова.
Инцидент произошел, когда медицинские работники приехали по вызову к 80-летней пациентке в одно из садовых товариществ, указала Петрова, передает ТАСС.
На месте врачей встретил 44-летний родственник пенсионерки, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
«Мужчина нецензурно высказывался в адрес врачей, угрожал предметом, конструктивно схожим с пистолетом. Сотрудниками полиции правонарушитель был задержан и доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства, оружие изъято», – добавила представитель МВД.
Позднее баллистическая экспертиза подтвердила, что изъятый предмет является пневматическим пистолетом промышленного производства. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения нетрезвой женщины на фельдшера в Петербурге.
В апреле агрессивный пациент угрожал сотруднице скорой помощи пневматическим пистолетом.
В январе пьяный житель Ленинградской области обстрелял машину медиков из охотничьего ружья.