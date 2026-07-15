При падении обломков БПЛА в станице Краснодарского края пострадал человек

Tекст: Дарья Григоренко

«Из-за падения обломков БПЛА в станице Крыловской пострадал один человек. Ему оказали необходимую медицинскую помощь на месте без госпитализации», – говорится в Telegram-канале оперштаба.

Кроме того, упавшие части дрона нанесли ущерб частному домовладению, повредив остекление и навес. В настоящее время на месте инцидента продолжают работать экстренные и оперативные службы, ликвидируя последствия произошедшего.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь со вторника на среду над страной перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотных летательных аппарата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате атаки беспилотника на Афипский нефтеперерабатывающий завод пострадал один человек.

В конце июня житель хутора Трудобеликовского получил травмы из-за падения обломков дрона.

В середине того же месяца губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о трех раненых при массированном налете БПЛА.