За ночь над Россией уничтожили 93 украинских дрона

Минобороны назвало пораженные групповыми ударами цели в Киеве и Одессе

Минобороны поразило киевский «Радиоизмеритель» и порт «Южный» в Одессе

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Радиоизмеритель» поставляет агрегаты, узлы и компоненты электронной базы для «Нептун-МД», FP-7, -9 и «Гром-2», производит навигационно-посадочную аппаратуру, СВЧ компоненты для авиастроения, указало Минобороны в Max.

Поражено предприятие «Киев-79» (ООО «УКР АРМО ТЕХ»), где собирают боевые части дронов и ракет. Там также обрабатывают и хранят взрывчатку для боеприпасов, проводят логистику военной продукции и БПЛА.

Кроме того, в Одесской области поражены порт Южный (государственное предприятие «Морской торговый порт «Южный»), который используется для разгрузки ГСМ. Там же поражены семь резервуаров с ГСМ, которые обеспечивали ВСУ.

В том же порту на территории контейнерного терминала в момент разгрузки поражен сухогруз, который доставлял грузы военного назначения.

Поражен танкер на переходе из порта Черноморск в порт Одесса.

В ночь на вторник ВС России нанесли групповые удары по Киеву и порту Южный, поражались предприятия ВПК, занятые разработкой и производством ракет и беспилотников.

Ранее российские военные поразили плавучий док для подводных беспилотников в порту Черноморск.

До этого удар наносился по портовой инфраструктуре с военными грузами в Одессе.