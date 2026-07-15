Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
За ночь над Россией уничтожили 93 украинских дрона
В ночь со вторника на среду над страной перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщило Минобороны.
С 20.00 мск 14 июля до 7.00 мск 15 июля дроны нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, указало ведомство в Max.
Также их поразили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над Азовским и Черным морями.
Уничтоженные дроны относились к самолетному типу.
В прошлую ночь над страной нейтрализовали 288 украинских дронов.
В ночь на 12 июля сбили 349 украинских беспилотных летательных аппаратов.
За несколько дней до этого над Россией ликвидировали 376 БПЛА.