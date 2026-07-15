США нарастили импорт российского чая до пятилетнего максимума

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вашингтон в мае увеличил импорт чая из России до максимальной суммы с 2021 года – 154 тыс. долларов, передает РИА «Новости». Американская статистическая служба подтверждает значительный рост закупок по сравнению с предыдущим месяцем.

В апреле сумма импорта составляла всего 7,3 тыс. долларов. Таким образом, за один месяц объем поставок подскочил в 22 раза. Согласно расчетам агентства, закупки российского чая достигли максимума с апреля 2021 года, когда импорт составил 180,4 тыс. долларов.

Больше всего чая в мае Штаты покупали у Японии на сумму 23 млн долларов. Также крупными поставщиками стали Индия с показателем 4,9 млн долларов и Аргентина с 4,4 млн долларов. Доля России от всех поставок чая в США составила менее 1%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала года Соединенные Штаты вдвое нарастили закупки российских книг.

В марте американские предприятия в 52 раза увеличили объемы приобретения отечественных титановых изделий.

В этом же месяце стоимость поставок удобрений из России в США достигла рекордных 243,9 миллиона долларов.