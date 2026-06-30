РКК «Энергия»: Рассматриваются варианты продления работы МКС после 2028 года

Tекст: Тимур Шайдуллин

В отчете Ракетно-космической корпорации «Энергия», на который ссылаются РИА «Новости», говорится, что сейчас рассматриваются варианты продления эксплуатации Международной космической станции за пределы 2028 года. Документ уточняет, что прорабатываются разные сценарии дальнейшей работы орбитального комплекса.

В отчете напомнили, что «правительство Российской Федерации в 2023 году одобрило продолжение эксплуатации российского сегмента МКС с экипажем до 2028 года». Эта цитата подчеркивает, что базовое решение по участию России в программе уже принято на ближайшие годы.

Отдельно отмечается, что иностранные партнеры по программе МКС приняли решения о продолжении эксплуатации станции до 2030 года. Таким образом, обсуждаемые сейчас варианты продления российской части проекта нацелены на возможное согласование сроков с международными участниками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные партнеры по программе МКС приняли решение продлить эксплуатацию станции до 2030 года.

Российские и американские специалисты начали работы по продлению эксплуатации модуля «Заря» до 2032 года.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о начале сворачивания работы МКС в 2028 году и завершении сведения станции с орбиты в 2030 году.