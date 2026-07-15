Израильское правительство рассматривает управляемый хаос в регионе как оптимальную стратегию своего политического выживания. Интересы населения еврейского государства и всех остальных учитываются по остаточному принципу.0 комментариев
Керчь оказалась полностью обесточена из-за ночной атаки ВСУ
Керчь в Республике Крым осталась без электроснабжения в результате массированного удара украинских беспилотных летательных аппаратов по инфраструктуре полуострова, сообщил глава города Иван Кошель.
«К сожалению, в результате вражеской атаки БПЛА Керчь полностью обесточена, органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания. Все службы города задействованы в аварийно-восстановительных работах», – написал Кошель в своем Telegram-канале.
В настоящее время специалисты активно занимаются ликвидацией последствий удара. Жизненно важные объекты переведены на работу от генераторов, чтобы обеспечить базовые потребности населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне часть Севастополя лишилась электроснабжения в результате удара украинских войск.
8 июля атаки дронов обесточили Керчь и еще несколько населенных пунктов полуострова.
Днем ранее масштабные аварии оставили без света 20 городов и районов Крыма.