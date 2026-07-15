Израильское правительство рассматривает управляемый хаос в регионе как оптимальную стратегию своего политического выживания. Интересы населения еврейского государства и всех остальных учитываются по остаточному принципу.0 комментариев
Захарова обвинила Молдавию в подмене фото жертв Холокоста
Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала Минобороны Молдавии за попытку выдать фотографию жертв Холокоста за пострадавших от сталинских репрессий.
Инцидент произошел в начале июля, когда министерство обороны республики попыталось выдать фотографии евреев, доставленных нацистами в Освенцим, за жертв сталинизма, передает радио Sputnik.
«Они берут фотографию жертв нацизма, Холокоста и выдают за жертв тех, кто освободил мир от нацизма и остановил Холокост», – заявила Мария Захарова.
По ее словам, происходящее является не просто историческим ревизионизмом, а откровенной ложью и страшным преступлением против совести.
Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что подобный поступок молдавского руководства совершенно невозможно объяснить обычным невежеством или глупостью.
Ранее российские дипломаты раскритиковали политику Молдавии по реабилитации нацистских коллаборационистов.
Посольство России в Кишиневе выразило серьезную обеспокоенность ростом проявлений нацистской идеологии в республике.
Перед Днем Победы молдавские власти заблокировали проведение праздничных мероприятий в центре столицы.