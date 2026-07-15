Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.0 комментариев
Чемпион по зимнему плаванию Мордовцев рассказал, как застрял на аттракционе
Российский спортсмен, чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев рассказал, что испытал, когда застрял на американских горках на острове Фукок во Вьетнаме.
Инцидент произошел на популярном курорте, где спортсмен решил прокатиться на экстремальных американских горках, передает телеканал 360.
«Именно это со мной и произошло во Вьетнаме. Кабинка остановилась на большой высоте, прямо перед самым крутым спуском», – сообщил чемпион.
Он добавил, что таким образом разблокировал свой главный детский страх.
Сотрудники развлекательного комплекса оперативно организовали спасательную операцию. Людей вывели в безопасное место через специальные технические тоннели. Мордовцев подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал.
При этом спортсмен пояснил, что больше никогда не планирует посещать подобные аттракционы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года около 20 человек застряли на аттракционе в московском парке «Остров мечты».
Тогда же во Владивостоке из-за обрушения игрового оборудования пострадал несовершеннолетний ребенок. Осенью 2024 года более 30 посетителей экстрим-карусели в Волгограде зависли на высоте 50 метров.