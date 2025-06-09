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    9 июня 2025, 17:15 • Новости дня

    В Москве около 20 человек застряли на аттракционе парка «Остров мечты»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На аттракционе в парке «Остров мечты» в столице оказались заблокированными несколько десятков людей, сообщил источник в оперативных службах.

    Аттракцион остановился во время сеанса, в кабинках находятся порядка 20 человек, в том числе несовершеннолетние, сообщил собеседник ТАСС.

    Руководство парка пытается запустить аттракцион, на место приехали спасатели.

    В сентябре в Германии на крупной ярмарке из-за внезапного отключения электричества остановилось колесо обозрения, несколько десятков посетителей оказались заблокированы на высоте 38 метров.

    7 июня 2025, 09:14 • Новости дня
    Средства ПВО сбили девять украинских беспилотников в Подмосковье

    Tекст: Александра Юдина

    Девять украинских беспилотников были сбиты средствами противовоздушной обороны в Московской области ночью и накануне днем, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    В своем Telegram-канале он указал, что атаки были отражены, однако два человека получили ранения. Он отметил, что все необходимые службы оперативно работают на местах происшествий,

    Воробьев сообщил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Разрушения инфраструктуры или серьезных повреждений жилых домов не зафиксировано.

    Силовые структуры продолжают обследование территорий для выявления возможных последствий атаки.

    Напомним, ПВО перехватила и уничтожила ночью 36 украинских беспилотников.

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    6 июня 2025, 20:19 • Новости дня
    Собянин: ПВО уничтожила еще один беспилотник в московском регионе

    Собянин сообщил об уничтожении еще одного украинского беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    В московском регионе средствами ПВО был нейтрализован еще один беспилотник, после чего экстренные службы приступили к работе на месте падения обломков.

    ПВО Минобороны уничтожило атаковавший московский регион беспилотник, передает РИА «Новости». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны уничтожило еще один беспилотник, атаковавший московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – заявил Собянин.

    Подробности о последствиях инцидента, а также о возможных повреждениях или пострадавших после падения обломков, не уточняются. Правоохранительные органы продолжают работу на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО уничтожила три беспилотных летательных аппарата на подходах к Москве. Обломки украинских беспилотников упали на дорогу в Калужской области и повредили четыре автомобиля. Утром пятницы средства ПВО обезвредили десять беспилотников на подлете к Москве.

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    8 июня 2025, 11:24 • Видео
    Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

    На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

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    9 июня 2025, 01:36 • Новости дня
    Отец Маска очаровался Москвой и сравнил ее с Древним Римом

    Эррол Маск впервые посетил Москву и удивился чистоте и безопасности города

    Tекст: Ирма Каплан

    Отец миллиардера Илона Маска Эррол посетил Москву, чтобы выступить на «Форуме будущего 2050», который пройдет 9 и 10 июня, до этого бизнесмен и торговец драгоценными камнями признался, что чистота и качество дорог Москвы поразили его.

    «Должен сказать, что я не верю своим глазам. Я поражен размерами Москвы, ее чистотой, чудесными дорогами. Тот, кто проектировал город, – гений! Здания напоминают мне о Древнем Риме, очень похоже на картины с древнеримскими сюжетами. На мой взгляд, весь мир должен больше знать о Москве», – передает слова  Эррола Маска агентство городских новостей «Москва».

    Он добавил, что о столице России говорят всякое, но город, по его мнению, просто прекрасен.

    «Повсюду в садах и парках гуляют женщины и дети, не опасаясь за свою жизнь, – они просто счастливы. Это впечатление останется со мной навсегда», – признался Маск.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Эррол Маск считает, что ссора его сына с президентом США Дональдом Трампом произошла из-за затяжного стресса, в котором бизнесмен находится уже около пяти месяцев, поэтому Илон совершил ошибку.

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    8 июня 2025, 06:35 • Новости дня
    Беспилотники сбиты в Московском регионе и Калужской области
    Беспилотники сбиты в Московском регионе и Калужской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО сбит четвертый БПЛА, атаковавший Московский регион, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении семи БПЛА.

    «Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, атаковавший Москвский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в Telegram.

    Шапша сообщил в Telegram, что семь беспилотников сбиты на территории Сухиничского и Боровского районов Калужской области, никто не пострадал. При этом обломками беспилотника «незначительно повреждены» три частных дома в Боровском районе.

    Напомним, Собянин уже сообщал об уничтожении трех БПЛА. На заводе «Азот» в Новомосковске в Тульской области произошло возгорание в результате падения БПЛА.

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    7 июня 2025, 14:17 • Новости дня
    В Москве задержали напавших и отобравших деньги на криминального курьера

    В Москве задержали грабителей и криминального курьера после нападения

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве после ограбления задержали двух нападавших на курьера и самого курьера, причастного к мошенничеству, их заключили под стражу, сообщили в прокуратуре Москвы.

    По данным прокуратуры, 28-летний курьер, используя кодовое слово, получил деньги у 52-летнего мужчины якобы для помощи в раскрытии преступления. Через несколько минут после этого на курьера напали двое неизвестных, избили его и забрали полученные деньги, сообщается в Telegram-канале прокуратуры.

    В прокуратуре отметили, что двое мужчин задержаны, им предъявлено обвинение в совершении грабежа. К уголовной ответственности привлечен, в том числе, курьер, которому предъявлено обвинение в совершении мошенничества.

    Всем троим суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Ранее правоохранители провели силовую операцию в жилом комплексе на юго-западе Москвы и задержали мужчин по подозрению в дерзком ограблении курьера в «Москва-Сити».

    Задержанные похитили у курьера чемодан с 127 млн рублей и скрылись с места преступления.

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    8 июня 2025, 22:36 • Новости дня
    Метеоролог предупредил о начале тропической ночи в Москве

    Вильфанд: Температура ночью в столице достигнет 23 градусов тепла

    Tекст: Ирма Каплан

    Синоптики прогнозируют в Москве необычно теплую ночь с температурой до 23 градусов, что схоже с условиями тропиков, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    «Ночь на понедельник прогнозируется очень теплой. Она будет просто тропической, потому что минимальные температуры перед восходом солнца будут около плюс 18-20 градусов», – сказал он ТАСС.

    Вильфанд уточнил, что большую часть ночи температура будет превышать 20 градусов, а в центре города минимальные значения температуры составят 21-23 градуса тепла.

    Синоптик также уточнил, почему специалисты допускают в Москве образование смерчей.

    «Это связано с тем, что сейчас в атмосфере очень сильная неустойчивость», – пояснил он, указав на то, что в атмосфере над регионом есть условия для образования вихрей и небольших смерчей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичей уже во вторник ждет прохлада. Температура воздуха в Москве останется выше климатической нормы на 4-6 градусов, однако 30-градусная

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    6 июня 2025, 18:40 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку трех беспилотников на Москву

    Собянин сообщил об уничтожении трех БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате работы системы ПВО на подходах к Москве были уничтожены три беспилотных летательных аппарата, обломки которых обследуют экстренные службы.

    Система противовоздушной обороны отразила атаку трех беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву, передает ТАСС. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

    «ПВО Минобороны уничтожило беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – заявил Собянин.

    Позднее он добавил, что еще два беспилотника были сбиты силами ПВО на подлете к Московскому региону. По его словам, специалисты экстренных служб обследуют места падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система противовоздушной обороны ликвидировала два беспилотника самолетного типа, атаковавших Тульскую область.

    Утром пятницы средства ПВО обезвредили десять беспилотников на подлете к Москве. Обломки украинских беспилотников упали на дорогу в Калужской области и повредили четыре автомобиля.

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    7 июня 2025, 00:53 • Новости дня
    Уничтожен летевший на Московский регион беспилотник

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО сбит летевший на Московский регион беспилотник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в Telegram.

    Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов Росавиация вводила временные ограничения в аэропортах Домодедово (код ИКАО: UUDD) и Жуковский (Раменское; UUBW). Позднее ограничения были отменены, сообщило ведомство в Telegram.

    Напомним, с 14.30 до 00.00 мск силами ПВО было перехвачено и уничтожено более 80 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, в том числе над территорией Московского региона.

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    8 июня 2025, 04:55 • Новости дня
    ПВО сбила атаковавшие Московский регион беспилотники

    Tекст: Антон Антонов

    БПЛА, атаковавшие Московский регион, сбиты силами ПВО, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Сотрудники экстренных служб находятся на месте падения обломков дронов, сообщил Собянин в Telegram.

    Он сообщил, что «ПВО Минобороны уничтожило еще один беспилотник, атаковавший Московский регион». Чуть позже Собянин сообщил об уничтожении «еще оного вражеского беспилотника, летевшего на Москву».

    Напомним, ранее Собянин уже сообщал об уничтожении одного летевшего на Москву беспилотника.

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    8 июня 2025, 21:20 • Новости дня
    В Москве при пожаре в административно-складском комплексе погибли два человека

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате возгорания в административно-складском комплексе в Москве погибло два человека, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    Пожар произошел в административно-складском комплексе на территории Москвы. По информации спасателей, были зафиксированы жертвы среди людей, находившихся в здании во время возгорания, передает РИА «Новости».

    МЧС уточнило, что в результате происшествия погибли два человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники МЧС России спасли 33 человека при пожаре в административно-складском комплексе на улице Пермской на северо-востоке Москвы.

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    8 июня 2025, 19:21 • Новости дня
    Три самолета ушли на запасные аэродромы из-за грозы в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Три пассажирских самолета изменили маршрут и приземлились на запасных аэродромах из-за грозы и подтопления терминала во «Внуково».

    Три самолета, следовавших во «Внуково», были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за грозы в районе аэропорта, передает РИА «Новости». Представитель Росавиации Артем Кореняко отметил: «Аэропорт »Внуково« в связи с грозой в районе воздушной гавани принимает и отправляет самолеты по фактической погоде. По данным на 18:15 мск командиры трех воздушных судов, летевших во »Внуково«, приняли решение »уйти« на запасные аэродромы. Безопасность полетов – приоритет».

    Погодные трудности затронули и инфраструктуру воздушной гавани. По информации пресс-службы аэропорта, из-за непогоды в Москве, в том числе сильного ливня, града и шквалистого ветра, в аэропорту Внуково произошли повреждения кровли, что привело к подтоплению внутри терминала. В расписание некоторых рейсов внесены изменения, а все службы переведены на усиленный режим работы для устранения последствий.

    В воскресенье в московских аэропортах Домодедово и Жуковский временно приостановили прием и выпуск воздушных судов из-за мер безопасности.

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    8 июня 2025, 07:48 • Новости дня
    ПВО сбила пять атаковавших Московский регион беспилотников
    ПВО сбила пять атаковавших Московский регион беспилотников
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожены пять беспилотников, атаковавших Московский регион, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны сбито три беспилотника, атаковавших Московский регион», – сообщил Собянин в Telegram. Позднее он проинформировал об уничтожении еще двух БПЛА.

    Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропортах Внуково (код ИКАО: UUWW) и Домодедово (UUDD) вводились ограничения на полеты. Позднее ограничения на прием и выпуск воздушных судов в этих аэропортах, а также в аэропорту Калуги были отменены, сообщила Росавиация.

    Напомним, ранее Собянин сообщал об уничтожении четырех БПЛА, атаковавших Московский регион.

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    8 июня 2025, 23:49 • Новости дня
    Авиакомпания объяснила возврат рейса Москва – Анадырь в аэропорт Шереметьево

    Авиакомпания назвала причину возвращения рейса Москва – Анадырь в Шереметьево

    Tекст: Ирма Каплан

    Пассажирский самолет сообщением Москва – Анадырь вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, связанной с системой кондиционирования, сообщили в авиакомпании «Россия».

    «Командир воздушного судна рейса FV6865 Москва – Анадырь от 8 июня принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине замечания по работе системы кондиционирования. Посадка выполнена в штатном режиме в 20.20 мск», – цитирует пресс-службу авиакомпании РИА «Новости».

    Руководство авиакомпании приняло решение выполнить рейс на резервном самолете. Пока пассажиры ожидали вылета, им предоставили напитки, добавили в компании.

    Ранее в соцсетях появились сведения о вернувшемся в Шереметьево авиалайнере сообщением Москва – Анадырь.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье три пассажирских самолета изменили маршрут и приземлились на запасных аэродромах из-за грозы и подтопления терминала во «Внуково».

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    8 июня 2025, 04:08 • Новости дня
    Сбит летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО сбили БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в Telegram.

    Напомним, на заводе «Азот» в Новомосковске произошло возгорание в результате падения БПЛА, есть пострадавшие. Ограничения на полеты гражданских воздушных судов действуют в аэропорту Калуги. В результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль в районе поселка Разумное пострадал мирный житель Белгородской области.

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    9 июня 2025, 12:16 • Новости дня
    В Москве задержали группу лжеинвесторов, обманувших более 20 человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице раскрыли преступную группу, которая завлекала соискателей обещаниями заработка на инвестициях и присваивала их средства через мошеннические схемы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Правоохранители задержали шестерых человек, подозреваемых в крупном мошенничестве, уточнила Волк в своем Telegram-канале.

    Злоумышленники создали фиктивную фирму, с помощью которой привлекали деньги граждан, обещая высокий доход от инвестиций в ценные бумаги.

    Жертв находили на онлайн-платформах по поиску работы. Соискателей приглашали в офисы на улице Ленинская слобода, Дербеневской набережной и Варшавском шоссе. Клиентам обещали возможность стать успешными инвесторами, предлагали размещать деньги на определенных брокерских площадках и проходить платное обучение.

    В действительности вложенные средства конвертировались в криптовалюту и переводились на счет одного из участников группы. Общее количество потерпевших – 21 человек, предварительный ущерб превышает 21 млн рублей.

    В ходе обысков по местам проживания подозреваемых были изъяты мобильные телефоны с доказательствами. Один задержанный заключен под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство. Следователи продолжают устанавливать все эпизоды преступлений.

    Ранее полиция и ФСБ задержали подозреваемых, через оборудование которых мошенники переводили звонки с подменой номеров для кражи денег у россиян.

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