Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.4 комментария
В Москве около 20 человек застряли на аттракционе парка «Остров мечты»
На аттракционе в парке «Остров мечты» в столице оказались заблокированными несколько десятков людей, сообщил источник в оперативных службах.
Аттракцион остановился во время сеанса, в кабинках находятся порядка 20 человек, в том числе несовершеннолетние, сообщил собеседник ТАСС.
Руководство парка пытается запустить аттракцион, на место приехали спасатели.
В сентябре в Германии на крупной ярмарке из-за внезапного отключения электричества остановилось колесо обозрения, несколько десятков посетителей оказались заблокированы на высоте 38 метров.