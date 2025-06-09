В Москве около 20 человек застряли на аттракционе парка «Остров мечты»

Отец Маска очаровался Москвой и сравнил ее с Древним Римом

Эррол Маск впервые посетил Москву и удивился чистоте и безопасности города

Tекст: Ирма Каплан

«Должен сказать, что я не верю своим глазам. Я поражен размерами Москвы, ее чистотой, чудесными дорогами. Тот, кто проектировал город, – гений! Здания напоминают мне о Древнем Риме, очень похоже на картины с древнеримскими сюжетами. На мой взгляд, весь мир должен больше знать о Москве», – передает слова Эррола Маска агентство городских новостей «Москва».

Он добавил, что о столице России говорят всякое, но город, по его мнению, просто прекрасен.

«Повсюду в садах и парках гуляют женщины и дети, не опасаясь за свою жизнь, – они просто счастливы. Это впечатление останется со мной навсегда», – признался Маск.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Эррол Маск считает, что ссора его сына с президентом США Дональдом Трампом произошла из-за затяжного стресса, в котором бизнесмен находится уже около пяти месяцев, поэтому Илон совершил ошибку.