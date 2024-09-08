Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.10 комментариев
Люди застряли на колесе обозрения в Германии
В Германии остановилось колесо обозрения с людьми
На крупной ярмарке в немецком городе Узингене из-за внезапного отключения электричества остановилось колесо обозрения, несколько десятков посетителей оказались заблокированы на высоте 38 метров, сообщили местные СМИ.
Как пишет Bild, около 20:39 по местному времени на популярной ярмарке в Узингене, расположенном в федеральной земле Гессен, внезапно погасло все электричество. В результате этого остановились все аттракционы, в том числе и высокое колесо обозрения, на котором в тот момент находились 85 человек, передает РИА «Новости».
Отмечается, что несколько десятков посетителей оказались заблокированы на высоте около 38 метров, никто из них не пострадал. По данным издания, причиной отключения электричества стала техническая неисправность, которая также повлияла на соседний город Верхайм.
Ранее сообщалось, что в Измайловском Кремле десять человек оказались заблокированы в кабинках колеса обозрения из-за внезапного отключения электричества.