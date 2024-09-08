Люди застряли на колесе обозрения в Германии

В Германии остановилось колесо обозрения с людьми

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Bild, около 20:39 по местному времени на популярной ярмарке в Узингене, расположенном в федеральной земле Гессен, внезапно погасло все электричество. В результате этого остановились все аттракционы, в том числе и высокое колесо обозрения, на котором в тот момент находились 85 человек, передает РИА «Новости».

Отмечается, что несколько десятков посетителей оказались заблокированы на высоте около 38 метров, никто из них не пострадал. По данным издания, причиной отключения электричества стала техническая неисправность, которая также повлияла на соседний город Верхайм.

Ранее сообщалось, что в Измайловском Кремле десять человек оказались заблокированы в кабинках колеса обозрения из-за внезапного отключения электричества.