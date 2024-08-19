Люди застряли на колесе обозрения в Измайловском Кремле

В Измайловском Кремле десять человек застряли на колесе обозрения из-за отключения электричества

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в пресс-службе, сообщение о происшествии поступило в оперативные службы в 16.51. Прибывшие на место спасатели установили, что пять кабинок колеса обозрения с двумя людьми в каждой оказались заблокированы на высоте из-за внезапного отключения электроэнергии, передает РИА «Новости».

Благодаря оперативным действиям энергетиков подача электричества была восстановлена в 17.38. После этого спасатели приступили к эвакуации людей из заблокированных кабинок. Всего через семь минут, в 17.45, все пострадавшие были благополучно выведены из аттракциона.

Ранее сообщалось, что шесть человек, включая двух подростков, пришлось снимать спасателям с остановившегося в микрорайоне «Город Спутник» возле Пензы колеса обозрения.