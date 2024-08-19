Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.5 комментариев
Люди застряли на колесе обозрения в Измайловском Кремле
В Измайловском Кремле десять человек застряли на колесе обозрения из-за отключения электричества
В Измайловском Кремле десять человек оказались заблокированы в кабинках колеса обозрения из-за внезапного отключения электричества. Благодаря оперативным действиям спасателей пострадавших нет, а аттракцион уже возобновил работу, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Как указали в пресс-службе, сообщение о происшествии поступило в оперативные службы в 16.51. Прибывшие на место спасатели установили, что пять кабинок колеса обозрения с двумя людьми в каждой оказались заблокированы на высоте из-за внезапного отключения электроэнергии, передает РИА «Новости».
Благодаря оперативным действиям энергетиков подача электричества была восстановлена в 17.38. После этого спасатели приступили к эвакуации людей из заблокированных кабинок. Всего через семь минут, в 17.45, все пострадавшие были благополучно выведены из аттракциона.
Ранее сообщалось, что шесть человек, включая двух подростков, пришлось снимать спасателям с остановившегося в микрорайоне «Город Спутник» возле Пензы колеса обозрения.