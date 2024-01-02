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В Пензенской области остановилось колесо обозрения с людьми
В Пензенской области остановилось 35-метровое колесо обозрения, спасатели эвакуировали шесть человек
Шесть человек, включая двух подростков, пришлось снимать спасателям с остановившегося в микрорайоне «Город Спутник» возле Пензы колеса обозрения.
По данным регионального главка МЧС, все шесть человек находились в одной кабинке, среди них были подростки, сообщило РИА «Новости».
По данным агентства, после инцидента следователи начали проверку по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», изучаются причины остановки аттракциона, его технического состояния, а также условий обслуживания и эксплуатации.
Кроме того, проверку начала прокуратура региона.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал, что понадобилась лебедка, чтобы спустить кабины.
«Сильный снегопад осложнил ситуацию, но наши спасатели - профессионалы своего дела. Все закончилось хорошо», – приводит агентство слова губернатора.
Ранее сообщалось, что ребенок в Пензе выпил жидкость для промывки труб.