В Пензенской области остановилось колесо обозрения с людьми

В Пензенской области остановилось 35-метровое колесо обозрения, спасатели эвакуировали шесть человек

Tекст: Денис Тельманов

По данным регионального главка МЧС, все шесть человек находились в одной кабинке, среди них были подростки, сообщило РИА «Новости».



По данным агентства, после инцидента следователи начали проверку по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», изучаются причины остановки аттракциона, его технического состояния, а также условий обслуживания и эксплуатации.

Кроме того, проверку начала прокуратура региона.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал, что понадобилась лебедка, чтобы спустить кабины.

«Сильный снегопад осложнил ситуацию, но наши спасатели - профессионалы своего дела. Все закончилось хорошо», – приводит агентство слова губернатора.

Ранее сообщалось, что ребенок в Пензе выпил жидкость для промывки труб.