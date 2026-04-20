WSJ: Автопром Германии начал переориентацию на выпуск оружия
Немецкая автомобильная промышленность вынужденно перестраивается на производство вооружений на фоне рекордной стагнации, снижения глобального спроса и милитаризации Европы, сообщает газета The Wall Street Journal.
Промышленный сектор ФРГ переживает самую затяжную стагнацию со времен Второй мировой войны из-за конкуренции с Китаем, пишет ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
«Заводы по всей территории промышленного пояса Германии, которые некогда обеспечили экспортное чудо страны, теперь перестраиваются, чтобы стать двигателем европейского перевооружения», – отмечает издание.
Ежемесячно страна теряет около 15 тысяч производственных рабочих мест. В 2025 году прибыль Mercedes-Benz и Volkswagen упала на 49% и 44% соответственно, а операционные доходы Porsche рухнули на 98% к уровню прошлого года.
В условиях кризиса Volkswagen обсуждает с Израилем выпуск деталей для ПРО «Железный купол». Концерн Schaeffler уже собирает двигатели для беспилотников и системы для бронемашин. Многие предприятия работают в три смены, снабжая оружием Украину и готовясь к производству ракет Patriot.
Трансформацию стимулируют госконтракты на сумму до триллиона евро, при этом немецкие компании забирают почти 90% европейских военных инвестиций. Германия уже вытеснила Китай с четвертого места в мировом экспорте вооружений с долей 5,7%.