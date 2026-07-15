Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.0 комментариев
В Краснодаре арестовали снявших провокационное видео у собора водителей
Суд Краснодара поместил под административный арест двух мужчин за публикацию оскорбляющих чувства верующих кадров на территории храма Александра Невского, сообщили в пресс-службе судов региона.
Инцидент с участием владельцев автомобилей Mercedes произошел накануне, передает ТАСС.
Нарушители заехали на территорию святыни и записали видеоролик, вызвавший возмущение общественности.
Вскоре правонарушителей задержали и привлекли к ответственности.
Эдуарда Восканянца и Артема Симоняна признали в административном правонарушении, их приговорили к административному аресту на срок 14 суток.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной этого года силовики задержали жителя Красноярска за запись нецензурной брани в адрес православной иконы.
В начале прошлого года правоохранители возбудили уголовное дело из-за видео со снявшими штаны у храма Спаса на Крови подростками.
В Москве следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих из-за кальяна на пасхальном куличе.