Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.0 комментариев
МВД: Число квартирных краж за 20 лет сократилось в 30 раз
За последние 20 лет число преступлений, связанных с незаконным проникновением в жилище, радикально снизилось, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Работа полицейских и развитие технических средств охраны жилища позволили за 20 лет добиться сокращения квартирных краж более чем в 30 раз», – указала Волк в Max.
Представитель ведомства уточнила статистику по преступлениям. По ее словам, в первом полугодии 2006 года в стране было зарегистрировано более 119 тыс. подобных правонарушений.
При этом за первые шесть месяцев 2026 года этот показатель составил свыше 3,9 тыс. случаев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала года количество зарегистрированных в Москве преступлений снизилось более чем на 20%.
В 2025 году число правонарушений в стране достигло исторического минимума. Глава МВД Владимир Колокольцев отмечал сокращение количества преступлений против собственности на четверть за десять лет.