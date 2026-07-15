МВД: Число квартирных краж за 20 лет сократилось в 30 раз

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Работа полицейских и развитие технических средств охраны жилища позволили за 20 лет добиться сокращения квартирных краж более чем в 30 раз», – указала Волк в Max.

Представитель ведомства уточнила статистику по преступлениям. По ее словам, в первом полугодии 2006 года в стране было зарегистрировано более 119 тыс. подобных правонарушений.

При этом за первые шесть месяцев 2026 года этот показатель составил свыше 3,9 тыс. случаев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала года количество зарегистрированных в Москве преступлений снизилось более чем на 20%.

В 2025 году число правонарушений в стране достигло исторического минимума. Глава МВД Владимир Колокольцев отмечал сокращение количества преступлений против собственности на четверть за десять лет.