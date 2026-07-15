Волонтерский лагерь «Единой России» «Курский рубеж» отметил первую годовщину

Tекст: Дарья Григоренко

Волонтерский лагерь «Курский рубеж» отмечает свой первый день рождения, рассказал уполномоченный по волонтерской работе при ЧС Игорь Кастюкевич в Max.

За год работы в приграничных районах проект объединил людей из множества регионов страны.

«Курский рубеж» – показатель объединения. Здесь, на Курском рубеже, принимают участие волонтёры из самых разных регионов Российской Федерации – более 70 регионов страны», – отметил Кастюкевич. По его словам, за прошедшее время добровольцы трудились без выходных, несмотря на погодные условия.

С 15 июля 2025 года в работе лагеря поучаствовали свыше 740 человек из 72 регионов России. Волонтеры восстановили 176 домовладений, благоустроили более 100 дворов, собрали свыше 2 тыс. тонн отходов и помогли ликвидировать последствия 11 ударов по жилым кварталам, закрыли тепловой контур 11 социальных учреждений, установили два памятных креста и три памятные конструкции в местах кровопролитных боев за Курскую область.

«За этот год мы все стали одной большой и единой командой! Спасибо! Все только начинается!», – написал Кастюкевич.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн также поздравил добровольцев с годовщиной. «Творить добро, потому что так велит сердце. Поздравил с первой годовщиной наш волонтёрский лагерь «Курский рубеж», который работает в приграничье. Проект «Единой России» запустили в Курской области 15 июля 2025 по поручению председателя партии Дмитрия Медведева и секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева», – написал Хинштейн в Max.

«А ещё становятся настоящими друзьями, потому что помогают справиться с человеческой бедой: заехали к Ларисе Николаевне, чей дом атаковали 5 вражеских БПЛА. Из-за удара обрушилась крыша. Через пять дней на месте уже был «рубеж»: замерили, привезли материалы, восстановили полы и кровлю. А теперь иногда заглядывают на чай – она встречает их как родных», – отметил он.

Он подчеркнул, что проект стал «настоящей армией добра», участники которой помогают жителям разбирать завалы и восстанавливать дома, а также вручил именные шевроны отличившимся волонтерам.