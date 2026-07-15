Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.0 комментариев
Ростех передал фонду «Защитники Отечества» 2,5 тыс. вакансий для ветеранов СВО
Ростех предоставил фонду «Защитники Отечества» около 2,5 тыс. рабочих мест по инженерным и техническим специальностям для участников спецоперации, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«В прошлом году мы передали в фонд «Защитники Отечества» порядка 2 500 вакансий по 25 инженерным и рабочим специальностям. <…> они подбирают ребят, которые хотели бы идти на наши предприятия по этой специальности, мы их принимаем», – заявил Чемезов, передает ТАСС.
Руководитель корпорации также подчеркнул, что в настоящий момент на производственных площадках уже трудятся 1, 5 тыс. ветеранов. Среди трудоустроенных числятся свыше 60 сотрудников, имеющих инвалидность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Ростех» совместно с фондом «Защитники Отечества» запустила программу подготовки ветеранов спецоперации к поступлению в вузы.
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