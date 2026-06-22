В России запустили программу подготовки ветеранов СВО к поступлению в вузы

Tекст: Дарья Григоренко

Пилотный образовательный проект поможет бывшим военнослужащим адаптироваться к мирной жизни и получить востребованные инженерные специальности за счет государства. Программа реализована совместными усилиями профильных ведомств, госкорпорации «Ростех» и фонда «Защитники Отечества».

Инициатива стартовала на базе МГТУ имени Баумана, где уже открыт специальный факультет. После завершения курсов слушатели смогут поступить на целевое обучение, при этом корпорация оплатит учебу, назначит стипендию и гарантирует трудоустройство.

«Получение высшего образования – важная часть адаптации и возвращения ветеранов СВО к мирной жизни. Совместно с партнерами мы создаем образовательные возможности, которые помогают нашим ребятам раскрыть потенциал, получить востребованные знания и уверенно строить дальнейшую карьеру. Курсы при МГТУ им. Н. Э. Баумана стали серьезным вкладом в будущее участников программы. Они открывают им путь к профессиональному росту в сферах, от которых во многом зависят промышленное развитие, наука, высокие технологии и технологический суверенитет страны. Важно тиражировать такую практику и в других вузах», – сказала статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов отметил высокую потребность в кадрах и подчеркнул ценность боевого опыта военнослужащих для создания новых образцов продукции. По его словам, с 2022 года на предприятия корпорации устроились более 1,5 тыс. бойцов.

Обучение сочетает фундаментальную подготовку по точным наукам с профильными мастер-классами. Первые 27 человек успешно окончили курсы в июне текущего года. Ожидается, что осенью новый поток примет до 200 слушателей, а в будущем практику расширят на другие регионы.

Всего фонд направил на переобучение уже более 10 тыс. человек. Выпускники проявляют наибольший интерес к инженерии, IT и робототехнике.