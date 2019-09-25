Лавров поддел США по поводу визовой войны

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал отказ США выдать визы некоторым представителям российской делегации на ГА ООН.

Открывая министерскую встречу «астанинской тройки», Лавров заявил, что «рад» попасть в Нью-Йорк. Министр отметил «любезность» США, которые не оставили его без визы, как сделали это в отношении «его делегации», передает РИА «Новости».

Во встрече, которая проходит «на полях» 74-й сессии Генассамблеи ООН также участвуют коллеги Лаврова из Ирана и Турции Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

Лавров заявил, что ситуация с визами стала «позором» для США, которые «пытаются изобразить из себя истину в последней инстанции».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что делегации США для визита в Сочи было выдано 200 виз. По ее словам, такая работа и называется «серьезным отношением к обязательствам».

А когда при оформлении виз «сначала принимают паспорта, потом отдают их обратно с объяснением «слишком рано», затем снова собирают» и в итоге не выдают примерно 10 виз – это «позор», согласилась Захарова с оценкой Лаврова. По ее словам такой подход нельзя назвать «серьезным отношением».

Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что визы не получили и некоторые члены российской делегации, собиравшиеся посетить конференцию Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Напомним, российская делегация не получила вовремя визы для поездки в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Госдеп при этом заявил, что «серьезно относится» к обязательствам США.