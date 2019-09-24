Госдеп высказался о визовой войне против России

Госдепартамент прокомментировал отказ Вашингтона в визах некоторым представителям российской делегации на ГА ООН.

Во внешнеполитическом ведомстве США заявили, что сотрудники Госдепа оценивают заявки на визы «на индивидуальной основе», руководствуясь при этом «существующим законодательством и обязательствами», передает ТАСС.

Представитель Госдепа заверила, что ее ведомство «серьезно относится» к обязательствам США, касающимся штаб-квартиры ООН.

В Госдепе отметили «конфиденциальный характер» информации по визам и отказались «обсуждать конкретные вопросы».

Напомним, американская сторона не выдала вовремя визы для поездки в Нью-Йорк на Генассамблею ООН некоторым членам российской делегации.

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