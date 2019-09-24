Госдеп высказался о визовой войне против России

Взгляд
25 сентября, среда  |  Последнее обновление — 00:01  |  vz.ru
Разделы

Появился новый признак глобального кризиса

Мир может окунуться в новую рецессию в начале 2021 года Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
В последние месяцы возникло слишком много сигналов, которые предвещают очередной мировой кризис. Резкое падение экспорта товаров из Южной Кореи сразу на 22% в сентябре является одним из ранних индикаторов надвигающейся рецессии. На важность этого южнокорейского показателя указал в свое время влиятельный экс-управляющий из Goldman Sachs, придумавший термин БРИК.  Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Россия вступила в борьбу с глобальным потеплением

Владимира Путина всегда интересовали проблемы экологии, но в западных СМИ об этом почти не пишутФото: Andrew Taylor/G20 Australia
Принятие Россией Парижского соглашения по климату, ограничивающего выброс углекислого газа в атмосферу, стало некоторой сенсацией: с этим шагом медлили на протяжении четырех лет, но «запрягли» внезапно, удивительно быстро и в обход парламента. С чем связана такая скорость и на что Россия обменяла свое участие в борьбе с глобальным потеплением? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем москвичей пугают исламизацией столицы

Слова муфтия о 3-4 млн мусульман в Москве вызывают недоумениеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В России необходимо построить 50-60 мечетей из-за стремительного роста мусульманского населения, в одной только Москве уже проживают три-четыре миллиона мусульман, считает муфтий Равиль Гайнутдин. Однако опрошенные эксперты сомневаются в справедливости такой оценки – их подсчёты дают совсем другие цифры. Подробности...
Перейти а раздел…

Больную шведскую девочку сделали пешкой в чужой игре

Выступление школьницы в ООН было наполнено обличительным пафосомФото: Carlo Allegri/Reuters
Шведская школьница Грета Тунберг выступила в ООН, выкрикивая в лицо собравшимся мировым лидерам тяжелые обвинения – чего стоит только: «Вы пустыми заявлениями украли мои мечты и детство!» Почему ее слова воспринимаются как выступление жертвы крайне циничной манипуляции, которая разворачивается на глазах у всего мира? Подробности...
Перейти а раздел…

Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
Перейти а раздел…

Война против терроризма должна начинаться в интернете

Максим Алексеев, Эксперт Института развития Интернета
ИГИЛ фактически разгромлен. Но победа в реальности совсем не означает победы в онлайне. С терроризмом в Сети государства также обязаны активно бороться, но пока не понимают как. Подробности...

Мир в Донбассе может стать шагом к большой войне

Глеб Простаков, журналист
Если ценой войны были многотысячные жертвы, утрата территорий, разрушение промышленности и миллионы выехавших из страны в поисках лучшей жизни, то ценой мира может быть прекращение существования Украины как единого государства. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

Политический бардак ведет Израиль к третьим выборам за год

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Еврейское государство в глазах отечественного обывателя является образцом житейской мудрости и порядка. Однако израильского политикума это правило не касается – там царит разброд и хаос, недопустимый для воюющего государства. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
    Перейти а раздел…

    Кто такая Грета Тунберг и почему ее слушают политики

    Чем опасна Грета Тунберг?

    Как связаны война в Донбассе и глобальное потепление

      Перейти а раздел…

      В США испытали первый в мире палубный беспилотник-заправщик

      Корпорация Boeing провела испытания первого палубного беспилотного самолета-заправщика MQ-25 Stingray («Стингрэй»), который будет базироваться на авианосцах. Один беспилотник способен доставлять примерно 8 тонн горючего для дозаправки в воздухе от четырех до шести истребителей на расстояние до 930 км
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова

      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
      Подробности...

      Визит Владимира Путина в Дагестан

      Президент Владимир Путин встретился с ополченцами из Дагестана в селе Ботлих. Поводом стала двадцатая годовщина боевых действий против террористов. Президент выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года. Так он исполнил обещание, которое дал во время визита в республику 20 лет назад
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Счастливая мама»: Клуб, где мамам будет хорошо

        «MoonBike»: Велосипеды, в которые можно влюбиться

        «SantaGreen»: Выращивание микрозелени с пользой для общества

          Перейти а раздел…
          В России могут отменить ряд профессиональных праздников. А вы отмечаете день в честь вашей профессии?
          • Да

          • Нет

          • У меня нет профессии

          Израиль для России – это:
          • Скорее, союзник

          • Скорее, противник

          • Тактический партнер

          Для вас венчание в церкви, это:
          • Красивая церемония

          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Новак объяснил суть «нулевого варианта» мирового соглашения Газпрома и «Нафтогаза»
              Песков заявил о жизнеспособности либеральной идеиТрамп одобрил публикацию стенограммы разговора с ЗеленскимПутин отметил несомненный успех атомщиков при создании новейшего вооруженияНа российских курортах зафиксированы рекордно низкие температуры
              Производитель прокомментировал проблему с перегрузками «Суперджетов»IKEA извинилась за «нацистский» слоганИванку Трамп раскритиковали за появление на ГА ООН без нижнего бельяПохититель объяснил кражу картины Куинджи из Третьяковки желанием «хайпануть»
              Производитель купленного Путиным мороженого построит цех на экспортНазван выдвинутый от России на премию «Оскар» фильм Россия начинает возрождение полноценного океанского флотаМинкульт решил ограничить доступ китайцев в Царское Село

              Главная тема


              Зачем Россия сообщает НАТО о полетах своих истребителей

              решение президента


              Трампу надоело дразнить Россию поддержкой Украины

              слабость обороны


              Роухани назвал инцидент в Саудовской Аравии унижением США

              состояние актрисы


              Дочь Заворотнюк обратилась с заявлением к СМИ

              Видео

              детский протест


              Больную шведскую девочку сделали пешкой в чужой игре

              похороны массовых туров


              Крах «Томаса Кука» изменит мировой туризм

              допинговый скандал


              России угрожает отлучение от большого спорта

              Парижское соглашение


              Почему Россия вступила в борьбу с глобальным потеплением

              викторина


              Грибы России – ядовитый или нет?

              Языковая необходимость


              Антон Крылов: Зачем родители хотят сломать ноги детям

              Разброд и хаос


              Геворг Мирзаян: Политический бардак ведет Израиль к третьим выборам за год

              Электронная жизнь


              Герман Садулаев: Тиндерная демократия уже настает

              на ваш взгляд


              Отмечаете ли вы свой профессиональный праздник?

              Госдеп высказался о визовой войне против России

                 24 сентября 2019, 23:27
              Фото: Luiz Rampelotto/Zuma/Global Look Press
              Текст: Антон Антонов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Госдепартамент прокомментировал отказ Вашингтона в визах некоторым представителям российской делегации на ГА ООН.

              Во внешнеполитическом ведомстве США заявили, что сотрудники Госдепа оценивают заявки на визы «на индивидуальной основе», руководствуясь при этом «существующим законодательством и обязательствами», передает ТАСС.

              Представитель Госдепа заверила, что ее ведомство «серьезно относится» к обязательствам США, касающимся штаб-квартиры ООН.

              В Госдепе отметили «конфиденциальный характер» информации по визам и отказались «обсуждать конкретные вопросы».

              Напомним, американская сторона не выдала вовремя визы для поездки в Нью-Йорк на Генассамблею ООН некоторым членам российской делегации.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............