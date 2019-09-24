США вывели визовую войну с Россией на уровень ООН

Американские власти спровоцировали новый международный скандал и проявили себя плохими хозяевами. Российская делегация не получила вовремя визы для поездки в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. В Кремле пообещали крайне жесткую реакцию, а МИД уже вручил американскому зампосла ноту протеста. Чем можно объяснить враждебный жест американской дипломатии и как следует отвечать на обострение визовой войны?

В Кремле прокомментировали международный скандал, разразившийся по вине американских властей. Отказ в выдаче виз делегации России на Генассамблею ООН – весьма тревожная и неприемлемая ситуация, Вашингтон фактически нарушил международные обязательства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вашингтон не имеет права отказывать, поскольку речь в данном случае идет не о российско-американских отношениях, а о международных обязательствах США, цитировало Пескова РИА Новости.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул: Москва считает тревожным тот факт, что США пренебрегают своими обязательствами по приему на своей территории штаб-квартиры ООН. «Сегодня в МИД был приглашен советник-посланник, заместитель главы дипломатической миссии в России, которому был выражен протест и передана соответствующая нота», – сообщил Рябков.

Утром во вторник глава профильного комитета Совфеда Константин Косачев сообщил о том, что ему, а также его коллеге из Госдумы Леониду Слуцкому и восьми сотрудникам МИДа (включая главного переводчика и главу генерального секретариата ведомства Сергея Бутина) не выдали американские визы. Парламентарии и дипломаты должны были сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова на сессии Генассамблеи ООН, которая открылась во вторник в Нью-Йорке.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в комментарии газете ВЗГЛЯД допустил: то, что российская делегация не получила визы, может объясняться техническими причинами. «Эту визу могут дать как сегодня, так и завтра утром. В прошлый раз тоже тянули до последнего», – напомнил собеседник. Надежду на то, что ситуация разрешится нормально, высказал и глава думского международного комитета Леонид Слуцкий. «Я думаю, что визу обязательно выдадут, потому что как членам официальной делегации, утвержденной президентом (неважно, России или любой другой страны), могут не выдать визу в главную международную организацию?» – цитировало депутата РИА «Новости».

Однако Вашингтон действительно уже не раз отказывал российским дипломатам в выдаче виз или задерживал оформление документов. К примеру, в апреле 2019 года в МИДе рассказывали, что один из сотрудников не смог принять участие в мероприятии Генассамблеи ООН по вопросам свободы СМИ. А в мае российское внешнеполитическое ведомство сообщало, что США отказали в визах дипломатам, которые должны были участвовать в подготовке конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия-2020.

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Американцы так поступают по отношению не только к россиянам, но и к представителям других стран, которые в Вашингтоне не считают дружественными. Накануне также не смогли получить американские визы несколько представителей делегации Ирана. Постпред России при ООН Василий Небензя тогда назвал шантажом и давлением угрозы США иранцам.

На сей раз российским дипломатам и парламентариям формально не отказали в визах. Американская сторона просто не вернула в срок паспорта, которые сейчас находятся в посольстве США в Москве, сообщил сенатор Косачев. Но, как пояснила официальный представитель МИД Мария Захарова, российская сторона не допустила никаких технических ошибок – документы были поданы вовремя. Так что поведение Соединенных Штатов можно счесть возмутительным примером неуважения к партнерам по ООН, констатировала Захарова.

«Как и по многим другим направлениям, мы наблюдаем вопиющее, вызывающее пренебрежение своими международными обязательствами», – цитировал ТАСС заявление замглавы МИДа Рябкова. По оценке высокопоставленного дипломата, поведение США – «это, конечно, очень тревожный момент с точки зрения его последствий для международной архитектуры, для всей системы международных отношений».

Если демарш американцев – это не техническая проблема, а политически мотивированный отказ, то «ответ должна дать Организация Объединенных Наций, это же ее права в данном случае будут ущемлены», подчеркнул сенатор Климов. В этом случае США в очередной раз злоупотребили своими правами, и это серьезный вызов всей ООН, добавил собеседник. Сенатор также подчеркнул:

«Американцы злоупотребляют своим правом хозяина площадки. Уже на высшем уровне предлагалось: важные мероприятия проводить не в Нью-Йорке».

Причиной отказа может быть нахождение в списке делегации тех, кто включен в какие-либо санкционные списки, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Действительно, сенатор Косачев, например, был включен в «черный список» невъездных в США в апреле. А Леонид Слуцкий оказался под санкциями США и ЕС еще в 2014 году.

«Россия неоднократно ставила на этот счет вопрос перед американским руководством. Мы считаем, что США несут определенные обязательства, потому что штаб-квартира ООН расположена на их территории. Поэтому в данном случае национальные санкции применяться не должны, но у американцев на этот счет другое мнение», – пояснил Кортунов. «Я боюсь, что здесь вряд ли что-то можно сделать», – добавил эксперт.

Кортунов напомнил, что в течение этого года были случаи, когда группа американских сенаторов не смогла приехать в Москву. Так, российскую визу летом не смог получить сенатор-демократ Крис Мерфи, планировавший посетить Россию в составе делегации Конгресса США. Он допускал, что отказ мог быть связан с разногласиями в Вашингтоне по поводу возвращения России в G7. О подобных проблемах также сообщал республиканец Рон Джонсон, хотя посольство России в США заявляло, что тот не обращался за визой.

Каким на сей раз может быть ответ Москвы?

«Я не думаю, что будут приняты какие-то дополнительные меры. Конечно, в рамках ООН по линии Госдепа будет заявлен решительный протест американским действиям. Думаю, что этим все и ограничится»,

– полагает Кортунов.

Замминистра иностранных дел Рябков высказался дипломатично. «Мы рассмотрим различные варианты и разные возможности, – отметил замглавы МИДа. – Мы не хотели бы идти по пути эскалации, тем более, что визовая война, которую не первый год ведут американцы, по признанию их же довольно высокопоставленных исполнителей, бесполезна и контрпродуктивна. Мы эту позицию разделяем, но, к сожалению, в очередной раз у американской администрации слова расходятся с делами». В Москве будут «смотреть, как ответить, чтобы американцы это почувствовали», заметил Рябков. «Но, – добавил замглавы МИДа, – любое нагнетание, наращивание противостояния в этой сфере – это не наш выбор».

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