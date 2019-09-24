США вывели визовую войну с Россией на уровень ООН

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24 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 16:34  |  vz.ru
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Появился новый признак глобального кризиса

Мир может окунуться в новую рецессию в начале 2021 года Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
В последние месяцы возникло слишком много сигналов, которые предвещают очередной мировой кризис. Резкое падение экспорта товаров из Южной Кореи сразу на 22% в сентябре является одним из ранних индикаторов надвигающейся рецессии. На важность этого южнокорейского показателя указал в свое время влиятельный экс-управляющий из Goldman Sachs, придумавший термин БРИК.  Подробности...
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Почему Россия вступила в борьбу с глобальным потеплением

Владимира Путина всегда интересовали проблемы экологии, но в западных СМИ об этом почти не пишутФото: Andrew Taylor/G20 Australia
Принятие Россией Парижского соглашения по климату, ограничивающего выброс углекислого газа в атмосферу, стало некоторой сенсацией: с этим шагом медлили на протяжении четырех лет, но «запрягли» внезапно, удивительно быстро и в обход парламента. С чем связана такая скорость и на что Россия обменяла свое участие в борьбе с глобальным потеплением? Подробности...
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Зачем москвичей пугают исламизацией столицы

Слова муфтия о 3-4 млн мусульман в Москве вызывают недоумениеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В России необходимо построить 50-60 мечетей из-за стремительного роста мусульманского населения, в одной только Москве уже проживают три-четыре миллиона мусульман, считает муфтий Равиль Гайнутдин. Однако опрошенные эксперты сомневаются в справедливости такой оценки – их подсчёты дают совсем другие цифры. Подробности...
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Больную шведскую девочку сделали пешкой в чужой игре

Выступление школьницы в ООН было наполнено обличительным пафосомФото: Carlo Allegri/Reuters
Шведская школьница Грета Тунберг выступила в ООН, выкрикивая в лицо собравшимся мировым лидерам тяжелые обвинения – чего стоит только: «Вы пустыми заявлениями украли мои мечты и детство!» Почему ее слова воспринимаются как выступление жертвы крайне циничной манипуляции, которая разворачивается на глазах у всего мира? Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Мир в Донбассе может стать шагом к большой войне

Глеб Простаков, журналист
Если ценой войны были многотысячные жертвы, утрата территорий, разрушение промышленности и миллионы выехавших из страны в поисках лучшей жизни, то ценой мира может быть прекращение существования Украины как единого государства. Подробности...
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Политический бардак ведет Израиль к третьим выборам за год

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Еврейское государство в глазах отечественного обывателя является образцом житейской мудрости и порядка. Однако израильского политикума это правило не касается – там царит разброд и хаос, недопустимый для воюющего государства. Подробности...
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Тиндерная демократия уже настает

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Электронное голосование – неизбежное будущее. Оно откроет множество перспектив. Например, по широкому применению институтов прямой демократии, опросов и референдумов, которые станут дешевыми и простыми. Подробности...
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              США вывели визовую войну с Россией на уровень ООН

              Вход в офис ООН в Нью-Йорке закрыт для тех, кому закрыт въезд в США, посчитали в Вашингтоне   24 сентября 2019, 16:00
              Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
              Текст: Людмила Суркова,
              Никита Голобоков

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              Американские власти спровоцировали новый международный скандал и проявили себя плохими хозяевами. Российская делегация не получила вовремя визы для поездки в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. В Кремле пообещали крайне жесткую реакцию, а МИД уже вручил американскому зампосла ноту протеста. Чем можно объяснить враждебный жест американской дипломатии и как следует отвечать на обострение визовой войны?

              В Кремле прокомментировали международный скандал, разразившийся по вине американских властей. Отказ в выдаче виз делегации России на Генассамблею ООН – весьма тревожная и неприемлемая ситуация, Вашингтон фактически нарушил международные обязательства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вашингтон не имеет права отказывать, поскольку речь в данном случае идет не о российско-американских отношениях, а о международных обязательствах США, цитировало Пескова РИА Новости.

              Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул: Москва считает тревожным тот факт, что США пренебрегают своими обязательствами по приему на своей территории штаб-квартиры ООН. «Сегодня в МИД был приглашен советник-посланник, заместитель главы дипломатической миссии в России, которому был выражен протест и передана соответствующая нота», – сообщил Рябков.

              Утром во вторник глава профильного комитета Совфеда Константин Косачев сообщил о том, что ему, а также его коллеге из Госдумы Леониду Слуцкому и восьми сотрудникам МИДа (включая главного переводчика и главу генерального секретариата ведомства Сергея Бутина) не выдали американские визы. Парламентарии и дипломаты должны были сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова на сессии Генассамблеи ООН, которая открылась во вторник в Нью-Йорке.

              Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в комментарии газете ВЗГЛЯД допустил: то, что российская делегация не получила визы, может объясняться техническими причинами. «Эту визу могут дать как сегодня, так и завтра утром. В прошлый раз тоже тянули до последнего», – напомнил собеседник. Надежду на то, что ситуация разрешится нормально, высказал и глава думского международного комитета Леонид Слуцкий. «Я думаю, что визу обязательно выдадут, потому что как членам официальной делегации, утвержденной президентом (неважно, России или любой другой страны), могут не выдать визу в главную международную организацию?» – цитировало депутата РИА «Новости».

              Однако Вашингтон действительно уже не раз отказывал российским дипломатам в выдаче виз или задерживал оформление документов. К примеру, в апреле 2019 года в МИДе рассказывали, что один из сотрудников не смог принять участие в мероприятии Генассамблеи ООН по вопросам свободы СМИ. А в мае российское внешнеполитическое ведомство сообщало, что США отказали в визах дипломатам, которые должны были участвовать в подготовке конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия-2020.

              Американцы так поступают по отношению не только к россиянам, но и к представителям других стран, которые в Вашингтоне не считают дружественными. Накануне также не смогли получить американские визы несколько представителей делегации Ирана. Постпред России при ООН Василий Небензя тогда назвал шантажом и давлением угрозы США иранцам.

              На сей раз российским дипломатам и парламентариям формально не отказали в визах. Американская сторона просто не вернула в срок паспорта, которые сейчас находятся в посольстве США в Москве, сообщил сенатор Косачев. Но, как пояснила официальный представитель МИД Мария Захарова, российская сторона не допустила никаких технических ошибок – документы были поданы вовремя. Так что поведение Соединенных Штатов можно счесть возмутительным примером неуважения к партнерам по ООН, констатировала Захарова. 

              «Как и по многим другим направлениям, мы наблюдаем вопиющее, вызывающее пренебрежение своими международными обязательствами», – цитировал ТАСС заявление замглавы МИДа Рябкова. По оценке высокопоставленного дипломата, поведение США – «это, конечно, очень тревожный момент с точки зрения его последствий для международной архитектуры, для всей системы международных отношений».

              Если демарш американцев – это не техническая проблема, а политически мотивированный отказ, то «ответ должна дать Организация Объединенных Наций, это же ее права в данном случае будут ущемлены», подчеркнул сенатор Климов. В этом случае США в очередной раз злоупотребили своими правами, и это серьезный вызов всей ООН, добавил собеседник. Сенатор также подчеркнул:

              «Американцы злоупотребляют своим правом хозяина площадки. Уже на высшем уровне предлагалось: важные мероприятия проводить не в Нью-Йорке».

              Причиной отказа может быть нахождение в списке делегации тех, кто включен в какие-либо санкционные списки, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Действительно, сенатор Косачев, например, был включен в «черный список» невъездных в США в апреле. А Леонид Слуцкий оказался под санкциями США и ЕС еще в 2014 году.

              «Россия неоднократно ставила на этот счет вопрос перед американским руководством. Мы считаем, что США несут определенные обязательства, потому что штаб-квартира ООН расположена на их территории. Поэтому в данном случае национальные санкции применяться не должны, но у американцев на этот счет другое мнение», – пояснил Кортунов. «Я боюсь, что здесь вряд ли что-то можно сделать», – добавил эксперт.

              Кортунов напомнил, что в течение этого года были случаи, когда группа американских сенаторов не смогла приехать в Москву. Так, российскую визу летом не смог получить сенатор-демократ Крис Мерфи, планировавший посетить Россию в составе делегации Конгресса США. Он допускал, что отказ мог быть связан с разногласиями в Вашингтоне по поводу возвращения России в G7. О подобных проблемах также сообщал республиканец Рон Джонсон, хотя посольство России в США заявляло, что тот не обращался за визой.

              Каким на сей раз может быть ответ Москвы?

              «Я не думаю, что будут приняты какие-то дополнительные меры. Конечно, в рамках ООН по линии Госдепа будет заявлен решительный протест американским действиям. Думаю, что этим все и ограничится»,

              – полагает Кортунов.

              Замминистра иностранных дел Рябков высказался дипломатично. «Мы рассмотрим различные варианты и разные возможности, – отметил замглавы МИДа. – Мы не хотели бы идти по пути эскалации, тем более, что визовая война, которую не первый год ведут американцы, по признанию их же довольно высокопоставленных исполнителей, бесполезна и контрпродуктивна. Мы эту позицию разделяем, но, к сожалению, в очередной раз у американской администрации слова расходятся с делами». В Москве будут «смотреть, как ответить, чтобы американцы это почувствовали», заметил Рябков. «Но, – добавил замглавы МИДа, – любое нагнетание, наращивание противостояния в этой сфере – это не наш выбор».

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